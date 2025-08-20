Allerta meteo, codice giallo per il rischio di forti temporali, rischio idrogeologico e idraulico fino alle 8 di giovedì 21 agosto

Arezzo, 20 agosto 2025 – Il Comune di Arezzo comunica che la Protezione Civile Regionale ha emesso la continuazione dell' allerta meteo con codice giallo per il rischio di forti temporali, rischio idrogeologico e idraulico (reticolo minore) prolungando quello in essere fino alle ore 08.00 di giovedì 21 agosto.
Secondo il bollettino, sono previsti possibili temporali pomeridiani nelle zone interne del comune.
Cumulati medi fino a 20-30 mm sulle aree costiere e limitrofe, fino a 10-15 nell'interno. Cumulati massimi fino a 60-80 mm sulle zone litoranee, occasionalmente superiori; fino a 30-50 mm sulle altre aree interne. Intensità oraria fino a 40-60 mm/h
In seguito all'emissione dell'allerta, si raccomanda ai cittadini di adottare le seguenti misure di autoprotezione per la propria sicurezza:
• Evitare di sostare in aree a rischio, come sottopassi, ponti e argini di fiumi e torrenti.
• Non percorrere strade allagate e non attraversare guadi in caso di pioggia intensa.
• Se ci si trova in auto durante un temporale forte, prestare la massima attenzione e, se possibile, fermarsi in un luogo sicuro.
• Evitare l'uso di veicoli non strettamente necessari, specialmente nelle ore più a rischio.
• Mettere al sicuro beni e veicoli che potrebbero essere interessati da allagamenti.
• Prestare attenzione a possibili cadute di alberi e rami, soprattutto in caso di forti raffiche di vento.
• Non frequentare parchi e zone alberate durante i fenomeni più intensi.
Il Comune di Arezzo invita la popolazione a seguire gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali di informazione ea prestare la massima attenzione alle indicazioni delle autorità locali.
Per emergenze contattare il numero unico 112.