Una Notte Bianca da vivere d’un fiato

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dell’estate amiatina: sabato, a partire dalle 19, Castel del Piano si animerà con la Notte Bianca. L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e la Nuova Pro Loco, offrirà una lunga serata all’insegna della musica, dello spettacolo, dello shopping e della buona cucina.

Il cuore dell’evento sarà piazza Garibaldi, dove alle 22 è previsto il concerto gratuito dei Quartiere Coffee, storica band reggae tra le più seguite a livello nazionale. Il gruppo porterà sul palco un mix coinvolgente di ritmo, energia e sonorità giamaicane, per far ballare e divertire tutte le generazioni. Il centro storico sarà il palcoscenico di una vera e propria festa diffusa, con mercatini artigianali, spettacoli di giocoleria, giochi per bambini, performance itineranti e punti ristoro a cura di commercianti, associazioni e volontari. In piazza Garibaldi spazio anche allo sport spettacolo, con le evoluzioni acrobatiche dei ragazzi di Amiata Freeride, pronti a stupire con le loro bici. L’evento ogni anno richiama numerosi visitatori anche dai comuni limitrofi, contribuendo a valorizzare l’identità del paese.

"La Notte Bianca è ormai un appuntamento fisso di fine estate – dichiarano gli assessori Ludovico Bartolommei e Arianna Arezzini, insieme a Simone Sanità e Federica Terzuoli, presidenti del Centro Commerciale Naturale e della Nuova Pro Loco – e rappresenta un momento importante di condivisione. Un grazie speciale ai commercianti, alle associazioni e ai tanti volontari". L’ingresso è gratuito.