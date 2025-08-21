Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incendio ViperBlack out ViareggioMeri MalucchiMaltempoFuksas cubo nero FirenzeMorta dopo trattamento estetico
Acquista il giornale
CronacaUna Notte Bianca da vivere d’un fiato
21 ago 2025
NICOLA CIUFFOLETTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Grosseto
  3. Cronaca
  4. Una Notte Bianca da vivere d’un fiato

Una Notte Bianca da vivere d’un fiato

Tra mercatini, giochi e buon cibo, i Quartiere Coffee faranno ballare e divertire

Tra mercatini, giochi e buon cibo, i Quartiere Coffee faranno ballare e divertire

Tra mercatini, giochi e buon cibo, i Quartiere Coffee faranno ballare e divertire

Per approfondire:

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dell’estate amiatina: sabato, a partire dalle 19, Castel del Piano si animerà con la Notte Bianca. L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e la Nuova Pro Loco, offrirà una lunga serata all’insegna della musica, dello spettacolo, dello shopping e della buona cucina.

Il cuore dell’evento sarà piazza Garibaldi, dove alle 22 è previsto il concerto gratuito dei Quartiere Coffee, storica band reggae tra le più seguite a livello nazionale. Il gruppo porterà sul palco un mix coinvolgente di ritmo, energia e sonorità giamaicane, per far ballare e divertire tutte le generazioni. Il centro storico sarà il palcoscenico di una vera e propria festa diffusa, con mercatini artigianali, spettacoli di giocoleria, giochi per bambini, performance itineranti e punti ristoro a cura di commercianti, associazioni e volontari. In piazza Garibaldi spazio anche allo sport spettacolo, con le evoluzioni acrobatiche dei ragazzi di Amiata Freeride, pronti a stupire con le loro bici. L’evento ogni anno richiama numerosi visitatori anche dai comuni limitrofi, contribuendo a valorizzare l’identità del paese.

"La Notte Bianca è ormai un appuntamento fisso di fine estate – dichiarano gli assessori Ludovico Bartolommei e Arianna Arezzini, insieme a Simone Sanità e Federica Terzuoli, presidenti del Centro Commerciale Naturale e della Nuova Pro Loco – e rappresenta un momento importante di condivisione. Un grazie speciale ai commercianti, alle associazioni e ai tanti volontari". L’ingresso è gratuito.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata