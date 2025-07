La lunga Notte bianca. Svelato il programma. Sarà un crescendo

VOLTERRALa magia di Volterra si prepara a vivere una notte indimenticabile: sabato 19 luglio, dalle 18 fino a tarda notte, il cuore della città etrusca si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per la Notte bianca. Un evento atteso che promette animazione diffusa, un gran finale musicale e un’immersione gratuita nel ricco patrimonio culturale e artistico. L’atmosfera festosa prenderà il via già dal pomeriggio e il culmine della serata sarà il gran finale in Piazza dei Priori, dove dalle 23 in poi andrà in scena il Radiostop party. Un’esplosione di energia con i dJ e ballerini di RadioStop, animato da voci note come Roberto Giannoni, Regina Miami, Kristine VonTrois (vocalist del celebre Mucca Assassina) e Tommy G, pronti a far ballare la piazza. La Notte Bianca sarà anche un’occasione straordinaria per la cultura. Dalle 21 alle 24, musei e mostre apriranno gratuitamente al pubblico, offrendo un’esperienza unica sotto le stelle. Sarà possibile visitare il museo Guarnacci e la pinacoteca (con visite guidate speciali alle 21.30 e 22.30), l’ecomuseo dell’alabastro, il museo di arte sacra, Palazzo dei Priori oltre alla suggestiva Cattedrale di Santa Maria Assunta. Un focus particolare sarà sulla Mostra Trafeli "Essere moderni diventare contemporanei" alla sala espositiva del II piano di Palazzo dei Priori, con visite guidate a cura della figlia dell’artista, Marta Trafeli alle 21.30 e 22.30. Il centro storico ospiterà anche la mostra diffusa "I cavalieri della città antica" di Paolo Staccioli, con opere presenti anche in pinacoteca e al museo etrusco Guarnacci. Non mancherà una visita guidata tematica Dall’occidente all’oriente: un cammino di rinascita al Battistero e alla Cattedrale (ore 21.30 e 22.30). Per gli appassionati di astronomia, il gruppo Astrofili volterrani guiderà l’osservazione delle stelle con "Guardando le stelle" in piazza Martiri della Libertà alle 22. Un pensiero speciale è rivolto alle famiglie: il parco pubblico Il Bastione ospiterà la Notte bianca dei bambini, dalle 18 alle 24, con intrattenimento e il dj Crubs, per garantire divertimento anche ai più piccoli.