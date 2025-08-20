Domani l’addio a Marco Stagi. Donazioni al soccorso alpino

"Marco, voglio ringraziarti di tutto, soprattutto di aver fatto parte della mia vita. Sarai sempre con me". A scrivere è un amico. E ancora un altro: "La natura, il mondo che non dominiamo, più è selvaggia più è vera. Come la vita, come il destino, come tutto ciò che ci dice che noi siamo anime che si muovono in un mondo che non posseggono. Tutto può cambiare in un solo istante. Nel grande disegno dell’universo, ci sono leggi che non conosciamo. È un dolore per noi assistere a queste tragedie", scrive un altro, amante anche lui della montagna.

Ancora messaggi di dolore, di sgomento per la morte di Marco Stagi, 34enne alpinista di Cerretti che il 13 agosto ha perso la vita sul Castore. Una tragedia che ha sconvolto l’Italia e la comunità di Santa Maria a Monte dove Marco e la sua famiglia sono stimatissimi e amati. Nebbia e vento – secondo i soccorritori – potrebbero aver annullato la visibilità causandone la caduta sul ghiacciaio sottostante. Con Stagi ha persa la vita Alexandra Gheorghe, 36 anni, residente in Veneto. A dare l’allarme era stato il fidanzato della donna che non aveva più notizie.

Domani, giovedì alle 14.45, il corpo di Marco passerà dalla propria abitazione alla chiesa del cuore immacolato di Maria per le esequie. In ricordo di Marco la famiglia ha chiesto non fiori ma donazioni al soccorso alpino valdostano.