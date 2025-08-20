Music festival, l’ultimo evento. L’estate raccontata in canzoni

PONTEDERADopo una breve pausa per le ferie estive, riprende il cartellone musicale estivo di Pontedera organizzato dal Museo Piaggio. Venerdì 29 agosto alle ore 21.15 nel piazzale Corradino d’Ascanio, si terrà l’ultimo concerto all’aperto per la stagione del Pontedera music festival 2025 summer edition, con Zerbo, “Mare mare. La musica dell’estate“.

Zerbo canta e suona i più grandi successi della musica italiana e internazionale. Un concerto senza interruzioni come un deejay set, una setlist composta dai brani più ballabili, accompagnati dalla chitarra e dalla cassa della batteria a pedale. Tutto interamente dal vivo."I brani più famosi dell’estate, vi accompagneranno per tutta la serata dove sarà impossibile non cantare e ballare", spiegano gli organizzatori dell’evento. Musicista diplomato al conservatorio e cantautore, Zerbo ha dedicato la sua vita alla musica e "solo ascoltandolo capirete il perché".

L’ingresso al concerto è gratuito ma occorre la prenotazione al sito del Museo Piaggio (sono disponbili 180 posti a sedere non assegnati fino a esaurimento. Al termine di questi, disponibilità di posti in piedi).In occasione del concerto, a partire dalle ore 19, nel piazzale dove si affaccia il Museo Piaggio, sarà operativo il truck del Toscana Food, Il Garbato.