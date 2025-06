Torna “Musica per i borghi“. Alessandra Amoroso a Marsciano

Alessandra Amoroso a Marsciano con la data umbra del suo Summer Tour “Fino a Qui“. E poi Eugenio Finardi a Collazzone per i 50 anni di carriera e la voce di Sarah Jane Morris a Deruta. “Musica per i borghi“ cala gli assi della sua XXIII edizione presentata ieri a Perugia e in scena dal 19 luglio al 7 settembre in sei comuni (e varie frazioni) del Cuore Verde. Torna la formula itinerante che valorizza il territorio e unisce musica e arte in un cartellone di qualità, raccontato dal direttore Valter Pescatori e dal presidente Francesco Narducci insieme a sindaci e assessori dei comuni coinvolti.

L’edizione 2025 prende il via a Monte Castello di Vibio sabato 19 luglio: Vincenzo Santoro presenta il libro “Il tarantismo mediterraneo. Una cartografia culturale“ accompagnato da canti e balli del gruppo folkloristico Tusciamannate. Il 24 luglio nella frazione di Badiola serata vintage swing anni 50, venerdì 25 a Marsciano spazio alla solidarietà con il concerto dei “Ladri di Carrozzelle“. Grande attesa per Alessandra Amoroso che sabato 26 si esibirà allo stadio comunale Checcarini di Marsciano con i suoi grandi successi e i brani dell’ultimo album ‘Io non sarei“. La cantante, in dolce attesa, torna a Marsciano dopo 15 anni, nell’unico concerto a pagamento del Festival con biglietti su TicketOne. E ancora, il 31 a Cerqueto concerto di Batá Afrocubanía y Cuarteto Parthenopeo – con Giovanni Imparato, Stefano Scartocci, Ruben Viloria e Carmine Pagano –, il 7 agosto a Morcella il duo ‘Musica Muta’, il 9 a Giano c’è il live di Aurora Scorteccia & Friends.

Si rinnova la collaborazione con Deruta Soul Festival: venerdì 22 agosto concerto della cantante britannica Sarah Jane Morris con Custodie Cautelari e Matt Backer, sabato 23 del Joyful Singing Choir con 40 elementi e una band di maestri musicisti. Sempre a Deruta, domenica 24 ci sono le “Ceramiche Cosmiche“: un’esposizione di ceramiche artistiche della Fondazione Maestro Antonio Folichetti al Museo regionale della Ceramica (una sua opera è la locandina del festival) e le musiche del Conservatorio “Morlacchi“. Venerdì 5 settembre a Collazzone ci sarà Eugenio Finardi in acoustic duo con il chitarrista Giovanni ‘Giuvazza’ Maggiore con lo show “Tutto’75-‘25“, finale il 7 settembre a Gualdo Cattaneo con “Musica d’autore“ delle band emergenti umbre. Da gennaio ad aprile a Marsciano ci sarà poi una grande mostra su Antonio Folichetti.

Sofia Coletti