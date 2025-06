La tradizione della grande lirica arriva in città. Da sabato prende il via al Sarzana Festival

Sarzana “capitale“ della lirica. Prende il via sabato la ventiseiesima edizione del “Sarzana Lirica Festival“, la manifestazione dedicata ai giovani cantanti lirici organizzata dall’Associazione Amici del Loggiato, in collaborazione con il Comune di Sarzana.

Il taglio del nastro è previsto sabato alle 21.30 con “Le grandi arie corali” sul sagrato della Basilica di Santa Maria Assunta. Il concerto vedrà protagonisti il Coro Vocal Consort di Genova insieme ai giovani cantanti della Master Class diretti dal direttore del coro maestro Pierluigi Rosso, accompagnati al pianoforte dal maestro Cesare Goretta. Domenica sempre alle 21.30 nel chiostro di San Francesco protagonista sarà la “Magia della Voce: dal Dramma al Melodramma”. Accompagnati al pianoforte dal maestro Cesare Goretta si esibiranno Edoardo Siravo, come voce recitante e il baritono Fernardo Cisneros, allievo della Master Class.

Il 4 luglio alle 21.30 appuntamento in piazza De Andrè con un evento interamente dedicato a Giorgio Gaber dal titolo “Ciao Gaber: Omaggio al Signor G”. Protagonisti la voce di Andrea Ferrari, Stefano Calzolari al pianoforte, Giampaolo Bertone al contrabbasso, Lele Barbieri alla batteria. Il 9 luglio alle 19 la compagnia teatrale Ordine Sparso, di Giovanni Beretta, darà vita ad un percorso animato da letture, canto e musiche dal titolo “Percorso artistico musicale sulla via Francigena”. Partenza dalla chiesa di San Francesco, con arrivo al Convento dei Cappuccini dove si svolgerà una relazione sulla storia del Convento a cura di Egidio Banti.

Venerdì 11 luglio alle 21.30 alla Fortezza Firmafede andrà in scena il Trovatore di Giuseppe Verdi. Gli allievi che hanno superato l’audizione e frequentato i corsi di perfezionamento del Sarzana Lirica Festival si esibiranno in forma semiscenica accompagnati dall’ Orchestra delle Terre Verdiane, diretti dal Maestro Aldo Salvagno. A concluder la manifestazione, il 12 luglio, alle 21.30, in piazza Matteotti sarà il grande Blues della X – Jam Band con “Singing The Divas”.

Anche quest’anno si rinnova la collaborazione con il Comune di Santo Stefano Magra. Si inizia il 27 giugno alle 21.30 a Ponzano nella Chiesa di San Carlo, con una selezione d’Opera della Carmen di Bizet. Il musicologo Massimo Arduino racconterà il capolavoro di G. Bizet mettendo in evidenza le arie e le pagine più famose dell’Opera. Ad interpretarle i giovani allievi della Master Class accompagnati al pianoforte da Cesare Goretta. Il 1 luglio, alle 21 la compagnia teatrale Ordine Sparso di Giovanni Beretta e l’Accademia della Libellula, daranno vita ad un percorso di letture, canto e musiche dal titolo: “Percorso artistico musicale sulla via Francigena”che parte da piazza Garibaldi per giungere alla chiesa parrocchiale. Infine il 7 luglio, alle 21.30, in piazza della Pace, andrà in scena “Nel Blu dipinto di jazz”, omaggio a Domenico Modugno, con Rossella Cappadone alla voce e alla chitarra, Stefano Calzolari al pianoforte, Filippo Cassanelli al contrabbasso e Marco Frattini alla batteria.

Sostengono la manifestazione: Regione Liguria i Comuni di Sarzana e Santo Stefano Magra, Banca di credito cooperativo, Contrepair, Ance, Camera di Commercioa, Assiligure insurance, Bei e Nannini, Fratelli Capetta, The brand sitter, Affittacamere Sobborgospina. Media partner Tele Liguria Sud, Quotidiano La Nazione.

Massimo Merluzzi