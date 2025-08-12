Caos autostrada, la coda infinita in Umbria. Mobilitata la protezione civile

Terni, 12 agosto 2025 – Sta avendo ripercussioni anche sul tratto umbro dell'autostrada del Sole la chiusura del tratto compreso tra Orte e il bivio con la diramazione Roma nord verso la capitale per consentire le operazioni di rimozione di un'autocisterna di gpl che si incendiata nel pomeriggio di lunedì. Una coda di 15 chilometri si è infatti formata tra Orvieto e Orte in direzione sud secondo quanto riferisce Autostrade per l'Italia.

Attivata la protezione civile umbra per assistere gli automobilisti bloccati nella lunga coda sull'Autosole tra Orvieto e Orte per l'incendio ora spento di una cisterna.

La coda ripresa dalle webcam di Autostrade per l'Italia

Si sono concluse le operazioni di spegnimento, si sta procedendo al travaso del gpl. Chiusa anche la Diramazione di Roma nord tra Fiano Romano e il bivio per la A1 Milano-Napoli verso la stessa A1 con obbligo di uscita a Fiano Romano e rientro in A1 alla stazione di Orte verso Firenze, in direzione di Napoli si consiglia di percorrere la A24 Roma-Teramo.

Chi è in viaggio verso Napoli deve uscire a Orte dove ci sono incolonnamenti di 17 km, seguire indicazioni per la Superstrada Orte-Viterbo e successivamente per SS2 Via Cassia con direttrice Roma e poi per il Grande Raccordo Anulare in direzione A1 Milano- Napoli verso Napoli. Ai soli veicoli leggeri si consiglia di anticipare l'uscita a Orvieto, percorrere la SP71 verso Montefiascone e successivamente la SS2 Via Cassia e il Grande Raccordo Anulare.

Chi è in viaggio verso Firenze viene deviato obbligatoriamente sulla Diramazione di Roma nord, percorrere il Grande Raccordo Anulare e seguire indicazioni per SS2 Via Cassia e successivamente percorrere la superstrada Orte-Viterbo con rientro in A1 alla stazione di Orte. Per le lunghe percorrenze dirette a sud si consiglia la A11 Firenze Pisa nord, A12 Genova-Roma e successivamente il Grande Raccordo Anulare mentre in direzione nord la A24 Roma-Teramo e poi la A14 Bologna-Taranto. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso.

La Polizia stradale di Orvieto ha riferito che «il termine delle operazioni di trasbordo del residuo ancora presente nel serbatoio è previsto in tarda mattinata». La riapertura del tratto potrebbe essere disposta nelle prime ore del pomeriggio. Sono da prediligere - precisa la Polizia stradale orvietana - percorsi alternativi per muoversi in direzione sud, restando la possibilità di rientrare in A1 dopo Fiano Romano. Regolare invece il traffico sulle altre principali strade dell'Umbria.