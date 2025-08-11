Il Ponte oltre la politica

CronacaIncidente in barca, il motore prende fuoco. Salvi i due occupanti
11 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
Incidente in barca, il motore prende fuoco. Salvi i due occupanti

E’ accaduto nella zona delle Secche di Vada. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Livorno che hanno domato le fiamme

L'imbarcazione è stata trainata fino al porto dai vigili dle fuoco

L'imbarcazione è stata trainata fino al porto dai vigili dle fuoco

Livorno, 11 agosto 2025 – Attimi di paura lungo la costa sud della provincia di Livorno. I vigili del fuoco del comando di Livorno sono intervenuti oggi 11 agosto nella zona delle Secche di Vada per un incendio che ha interessato il vano motore di un'imbarcazione.

I due occupanti sono stati recuperati dal Battello della Capitaneria di Porto di Cecina. Il proprietario dell'imbarcazione aveva già tentato di spegnere l'incendio con alcuni estintori: il personale dei vigili del fuoco ha effettuato le verifiche con la termocamera per la messa in sicurezza del vano motore. L'imbarcazione dei vigili del fuoco e il battello dei sommozzatori hanno effettuato il traino del natante interessato dall'incendio fino al Porto di Cala dei Medici, scortati dalla Capitaneria di Porto.

