Ferragosto: le variazioni ai servizi rifiuti nei comuni della provincia di Arezzo

Arezzo, 12 agosto 2025 – Ferragosto : le variazioni ai servizi nei comuni della provincia di Arezzo

Venerdì 15 agosto, servizi porta a porta regolari mentre resteranno chiusi tutti i centri di raccolta, le stazioni ecologiche e gli sportelli al cittadino

Di seguito tutte le variazioni ai servizi previsti per i comuni della provincia di Arezzo in occasione di Ferragosto, venerdì 15 agosto (cliccando sul nome del comune è possibile visualizzare tutte le relative info direttamente sul portale www.seitoscana.it).

Nei comuni della provincia di Arezzo dove è attiva la raccolta domiciliare (Arezzo, Castelfranco Pian di Sco', Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina Pergine Valdarno, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Sansepolcro e Terranuova Bracciolini) venerdì 15 agosto tutti i servizi porta a porta saranno svolti effettivamente.

Sei Toscana ricorda che venerdì 15 agosto resteranno chiusi tutti i centri di raccolta e le stazioni ecologiche, gli sportelli al cittadino (per consegna kit porta a porta, 6Card, Tari) e anche il numero verde non sarà attivo.