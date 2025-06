Estate con Turci e Castaldo. Dedica alle voci femminili della storia della musica

Orientoccidente cala l’asso a sorpresa. Il 25 agosto saranno Paola Turci e Gino Castaldo a chiudere il cartellone del festival estivo a San Giovanni Valdarno. Mancava una tessera nel mosaico della rassegna di "culture e musiche migranti", così nelle scorse ore è stato proprio Giampiero Bigazzi della Materiali Sonori ad annunciare l’ultimo spettacolo che andrà ad impreziosire l’edizione 2025 della kermesse. La cantautrice romana e il noto critico musicale questa estate gireranno l’Italia in lungo e in largo con un evento senza precedenti. Si intitola infatti "La rivoluzione delle donne" il nuovo progetto di Turci e Castaldo, che insieme tornano a calcare i palcoscenici dopo il successo del tour "Il tempo dei Giganti" che nel 2024 ha portato nelle principali piazze italiane i tre anni magici della musica italiana, quelli che vanno dal 1979 al 1981. Lo scorso anno i due fecero tappa ad Arezzo. Al centro del nuovo spettacolo le straordinarie vite delle voci femminili che hanno segnato la storia della musica italiana, anticipando il desiderio di emancipazione delle donne con atteggiamenti e scelte musicali coraggiose, ribelli e anticonformiste.

Protagoniste alcune personalità d’eccezione che hanno rappresentato modelli di libertà e bellezza: da Mina a Ornella Vanoni, da Milva a Patty Pravo, da Caterina Caselli fino a Mia Martini, Loredana Bertè, Alice e tante altre, tutte al centro di uno spettacolo fatto di narrazioni, filmati memorabili e interpretazioni live che celebra il loro lascito e la loro influenza sulla cultura musicale italiana. Insomma, una serata da non perdere per gli amanti della musica. Ed è solo la ciliegina sulla torta di un festival itinerante che toccherà tutto il Valdarno. Si parte il 4 luglio a Castelnuovo dei Sabbioni con il concerto di Giacomo Rossetti. Castelnuovo sarà ancora protagonista il 13 luglio con Bobo Rondelli, che recupererà il concerto che si sarebbe dovuto tenere in occasione della festa della Liberazione, poi rinviato per il lutto nazionale dovuto alla morte di Papa Francesco. Il 15 luglio il festival si trasferisce a Loro Ciuffenna per la quarta edizione del concerto sul fiume, location suggestiva che farà da cornice all’esibizione di Cristiano Godano, storico leader dei Marlene Kuntz. Sabato 19 luglio torna il concerto "Alba nella vigna" alla Traiana, in collaborazione con Dritto&Rovescio, stavolta arricchito dall’esibizione dei Petralana dedicata al "Barone rampante" di Italo Calvino. Il 26 luglio, ancora nel comune di Terranuova, saranno i Flame Parade a salire sul palco del Beta Bar. Il 29 luglio, invece, nell’ambito di "Notti d’Ambra", si terrà il concerto di Trinadamas & Bandidas, che animeranno la frazione di Bucine al ritmo delle più travolgenti sonorità provenienti da tutto il mondo. Il 31 luglio si torna nella città del Marzocco con la presentazione dei libri di Sandra Bonzi e Claudio Bisio.