Puccini attraverso gli occhi delle donne

Musica, riflessione e cultura sono gli ingredienti della serata odierna presso la Sala consiliare del Comune di Montespertoli, dove alle 21.15 (ingresso libero) si terrà infatti il concerto "Puccini 100: genio e innovazione… con gli occhi delle donne", diretto dal maestro Massimo Annibali. L’evento è organizzato in occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini (in foto il francobollo per il centenario) dall’Istituto comprensivo di Montespertoli, diretto dalla professoressa Sara Missanelli, in collaborazione con l’Associazione nuova filarmonica Amedeo Bassi, con il patrocinio del Comune di Montespertoli e in compartecipazione con il Consiglio regionale della Toscana, per la Festa della Toscana. Ideata da Giovanna Maria Carli, l’iniziativa è volta sia ad avvicinare il pubblico alle opere immortali di Puccini che a far riflettere su temi quali la parità di genere e i diritti delle donne. L’evento, che è il frutto dei laboratori condotti dalle classi della scuola secondaria Renato Fucini, direzione musicale Maria Rosaria Donadio, sarà introdotto da Rossano Falai, che accompagnerà il pubblico in un percorso di ascolto e riflessione sul valore culturale e sociale dell’opera pucciniana, con uno sguardo attento al presente. Sarà possibile ascoltare celebri arie e cori tratti da capolavori come Gianni Schicchi, La Bohème, Tosca, Turandot e Madama Butterfly. Inoltre un intervento di Ester Falai, Elisa Ciurdea e Giovanna Maria Carli guiderà il pubblico in una riflessione profonda sul ruolo delle donne nelle opere di Puccini e nell’attuale società civile.