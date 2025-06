Il coro delle voci bianche per la Butterfly

Giovani alle prese con un "big", nientemeno che Giacomo Puccini e in particolare la sua Madama Butterfly. Accade oggi nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo Frank-Carradori di Pistoia, dove i ragazzi e le ragazze si esibiranno come coro di voci bianche (preparati dagli insegnanti Luana Fiorini, Silvia Morosi e Luca Pacini), potendo anche far mostra dei bozzetti delle scene dell’opera da loro realizzati sotto la guida del loro insegnante di arte, Marco Fontani. Madama Butterfly sarà la soprano Sara Cervasio, Pinkerton verrà interpretato dal tenore Luca Pacini, Sharpless dal baritono Giovanni Mazzei, Suzuki dalla mezzosoprano Eva Mabellini, Goro dal tenore Luca Casalin, mentre il concertatore al pianoforte sarà il maestro Eugenio Milazzo. Sarà una selezione dell’opera in forma semiscenica. Il relatore sarà un alunno, Filippo Montemagni, che si è offerto di svolgere la funzione che era propria di Fabrizio Mazzoncini, il melomane e critico musicale scomparso da poco più di un anno e che con il Frank-Carradori aveva intessuto un rapporto speciale. "L’edizione di quest’anno – spiega Luca Pacini – vuole essere un doppio omaggio da parte dei nostri studenti. Li ringrazio per il loro impegno. Sono certo che offriranno uno straordinario spettacolo nel ricordo di Puccini, ma anche di Fabrizio Mazzoncini, che a loro ha sempre donato la sua competenza musicale, la sua indimenticabile capacità comunicativa e la sua simpatia e del quale proseguiamo volentieri la sua opera di diffusione della conoscenza delle opere liriche e della musica". A disposizione degli studenti un pianoforte donato alla scuola dall’Associazione Amici di Groppoli, grazie al presidente Gianpiero Ballotti, e viola e violino realizzati dal liutaio pistoiese Massimiliano Cecchi. Protagonisti i ragazzi del Frank-Carradori: Giorgio Melani della classe prima, curerà l’accompagnamento al piano, mentre Gabriele Dominicis, anche lui della prima classe, suonerà la tromba.

l.m.