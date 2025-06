L’"Antidoto" è sempre la musica nel parco

Da Mozart a Donizetti, da Puccini a Leoncavallo. "Notte d’Opera" apre la XV edizione della rassegna musicale "L’Antidoto" nel parco di Villa Stonorov, promossa da Fondazione Teatri di Pistoia, in collaborazione con la Fondazione Jorio Vivarelli e col sostegno di Fondazione Caript. Stasera, giovedì 12 giugno, alle 21.15 due eccellenti artisti, regolarmente ospiti delle principali stagioni liriche in Italia e sui palcoscenici internazionali, il soprano Erika Tanaka e il baritono Guido Dazzini, saranno accompagnati al pianoforte da Claudia Zucconi. Molto ricco il ventaglio delle musiche proposte, in grado di dare pieno risalto alle doti musicali e sceniche degli interpreti, con brani da opere molto amate come Le Nozze di Figaro e Don Giovanni di Mozart, Don Pasquale di Donizetti, La bohème e Gianni Schicchi di Puccini, Pagliacci di Leoncavallo, con un’incursione nel repertorio francese, "Hérodiade" di Jules Massenet. Erika Tanaka sostituisce Maria Novella Malfatti, precedentemente annunciata ma impossibilitata a partecipare per motivi di salute. Tanaka, nata a Tokio, si è formata tra la scuola del Teatro Comunale di Bologna e l’Accademia della Scala. Il Comunale di Bologna è stato il teatro di molti suoi debutti: Violetta, Zerlina e altri importanti ruoli del repertorio sette e ottocentesco. Ha calcato inoltre i palcoscenici dei più importanti teatri italiani. Guido Dazzini ha vinto nel 2017 il 68° Concorso AsLiCo nella categoria emergenti, grazie al quale ha frequentato masterclass e avviato la carriera solistica. Il suo repertorio spazia dall’Ottocento ai contemporanei. Claudia Zucconi è attiva sia come solista sia in varie formazioni cameristiche, in Italia e all’estero. Ha collaborato come pianista accompagnatrice con celebri cantanti, tra cui Desirée Rancatore, Michele Pertusi, Anna Pirozzi, Sonia Ganassi, Barbara Frittoli, Riccardo Zanellato. È docente e vocal coach presso l’Accademia Verdiana di Teatro Regio di Parma.

La rassegna continua mercoledì 25 giugno (ore 21.15), con il Gruppo di Accompagnamento della Filarmonica Borgognoni diretto da Carlo Cini, che presenterà al pubblico una selezione dal suo ampio repertorio che abbraccia tre secoli di musica, spaziando da Rossini a D’André, da Barry e Williams a Gaynor e Mercury, fino agli Abba, H. Warren & M. Gordon e C.-M. Schönberg. La prevendita dei biglietti (euro 5,00) è in corso alla Biglietteria del Teatro Manzoni 0573.991609;27112, online sul sito www.bigliettoveloce.it; la sera dei concerti, direttamente a Villa Stonorov, dalle ore 20.15. Chiara Caselli