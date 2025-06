’Abitare l’infinito’. Le arie di Mozart. Puccini e Verdi

Le arie più celebri di Mozart, Verdi e Puccini saranno al centro del nuovo appuntamento di “Abitare l’infinito”, la rassegna ideata dal Centro di promozione musicale Animando e dedicata alla riscoperta del Settecento musicale a Lucca. Il “Concerto Aperitivo” è in programma oggi domenica, alle 18, al Pinturicchio di Lucca, in via Batoni e vedrà protagonisti il soprano Maria Novella Malfatti, il basso Roberto Lorenzi e il pianista Stefano Teani. A metà serata, il pubblico potrà godere di un aperitivo offerto durante l’intervallo.

Maria Novella Malfatti, soprano italiano dalla voce raffinata e dalla forte presenza scenica, si è diplomata nel 2022 al Ryan Opera Center della Lyric Opera of Chicago. Ha debuttato in produzioni come Macbeth, L’elisir d’amore, Die Zauberflöte e Das Rheingold, esibendosi in prestigiosi festival e teatri europei, tra cui Amsterdam e Aix-en-Provence. Laureata con lode al Conservatorium van Amsterdam, ha studiato con maestri come Janet Perry e Raina Kabaivanska.

Roberto Lorenzi, basso lucchese, è stato finalista al Cardiff Singer of the World 2017 e vincitore di numerosi concorsi internazionali. Dopo gli studi al “Boccherini”, ha proseguito la carriera nei principali teatri europei, dalla Scala di Milano al Musikverein di Vienna, collaborando con direttori come Gardiner, Biondi e Stutzmann.

Stefano Teani, direttore, compositore e pianista, ha partecipato alla Italian Opera Academy di Riccardo Muti e ha diretto opere come Così fan tutte, Don Giovanni e La Bohème. Ha collaborato con Casa Ricordi e con Antonello Allemandi, e dal 2025 sarà nel team della Sarasota Opera come Cover Conductor.

Biglietti: 10 euro (soci Animando); 15 euro (non soci) | Online: 8 euro (soci Animando); 13 euro (non soci). È possibile acquistare i biglietti sulla piattaforma www.oooh.events o sul posto, prima dello spettacolo.