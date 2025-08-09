I funerali dei soccorritori dell’incidente in A1: il dolore di una città, l’Italia in piazza

Terranova Bracciolini (Arezzo), 9 agosto 2025- – C’è anche il Governo con il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci alle esequie di Giulia Santoni, 23 anni, e Gianni Trappolini, 56, ai funerali dei due soccorritori morti nell’incidente in A1, sul tratto aretino. Facevano parte della Misericordia di Terranuova Bracciolini e stavano portando all’ospedale di Arezzo per un controllo Franco Lovari, 75 anni, anche lui deceduto. L’ambulanza è rimasta schiacciata fra i camion. Per la morte dei tre è indagato un camionista adesso ricoverato in ospedale. Il grande abbraccio dell’Italia per i funerali: il Comune ha organizzato le esequie in piazza Prosperi, a Terranuova Bracciolini, una città a lutto. Celebra il vescovo di Arezzo. Presente il governatore nazionale delle Misericordie d’Italia Domenico Giani.

08:17 Molte autorità presenti Ai funerali sono presenti numerose autorità: il governatore nazionale delle Misericordie Domenico Giani, il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci, il prefetto di Arezzo Clemente Di Nuzzo, il governatore della Toscana Eugenio Giani, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il sindaco di Pistoia e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Alessandro Tomasi, il vicesindaco di Arezzo Lucia Tanti. Presenti anche molti sindaci e rappresentanti istituzionali del territorio. La messa è officiata dal vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, Andrea Migliavacca, insieme al correttore nazionale delle Misericordie, don Franco Agostinelli. 08:15 La mamma di Giulia con l'uniforme della Misericordia Anche la mamma di Giulia Santoni, la giovane volontaria morta nell'incidente, indossa la divisa della Misericordia. Su cui è stato appuntato un piccolo fiocco nero in segno di lutto. La donna è anch'essa volontaria della Misericordia e aveva trasmesso a Giulia, che studiava infermieristica all'università di Firenze, il donarsi al prossimo attraverso il volontariato. 08:05 La corona di fiori del Governo Ci sono due carabinieri in alta uniforme intorno alla corona di fiori inviata dal Governo italiano, che partecipa con il viceministro alle politiche sociali al funerale dei due soccorritori. Un tappeto rosso attraversa la piazza. Da qui passano i due feretri, trasportati all'altare per l'inizio della cerimonia. E' una giornata di sole ma il dolore della città rabbuia giornate tragiche per Terranuova Bracciolini. Viene intonato il silenzio all'inizio della cerimonia. C'è grande silenzio in piazza, profonda commozione. La corona di fiori del Governo italiano alla cerimonia 08:02 L'arrivo della processione E' arrivata in piazza la processione che accompagna i carri funebri delle vittime. La processione, con i volontari della Misericordia in prima fila, è partita dalla sede della Misericordia stessa. "Mando un grande abbraccio alle famiglie delle vittime e ai volontari di tutta Italia, il cui lavoro è insostituibile, dice Maria Teresa Bellucci viceministro alle politiche sociali, che in questa mattinata di dolore rappresenta il Governo. L'arrivo dei volontari in piazza per i funerali: un lungo corteo partito dalla sede della Misericordia 07:51 Misericordie da tutta Italia Ci sono rappresentanti delle Misericordie da ogni parte d'Italia per l'ultimo saluto ai due soccorritori. Morti mentre stavano aiutando il prossimo. Una vicenda, quella dell'incidente in A1, che ha lasciato sotto choc il mondo del volontariato e ha fatto riflettere una volta di più la collettività sul prezioso supporto del terzo settore ai più deboli. Tra le autorità, il presidente della Regione Eugenio Giani, l’assessore regionale alla salute, Simone Bezzini e all’ambiente Monia Monni.