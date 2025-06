Galiazzo, Giovagnini e l’Oma. La prima di "Estate in armonia"

Dal 26 al 29 giugno, Pozzo della Chiana, ospita la prima edizione di Estate in Armonia: quattro giorni di musica, cultura, gastronomia e tradizione. Con concerti dal vivo, spettacoli, letture, un raduno di auto d’epoca e una caccia al tesoro nel centro storico del borgo. Tra gli ospiti: Chiara Galiazzo, vincitrice di XFactor 2012, e l’Orchestra Multietnica di Arezzo al femminile, in uno spettacolo tra musica e storie di coraggio. Giovedì 26 apertura alle 21:15 con Megaband in Concertone. Una formazione eclettica di studenti della scuola di musica di Maicol e Amos Cucchi, uniti dalla passione per la musica. La Megaband è un gruppo eterogeneo di 30 talenti di diverse età e background che si esibisce con brani di vari generi, con una predominanza rock e blues, raccontando al pubblico un pizzico di storia della musica moderna. Venerdì 27 alle 21, ci sarà l’omaggio a Valentina Giovagnini. Una serata speciale con Benedetta Giovagnini e Chiara Galiazzo dedicata alla memoria della cantautrice aretina. Durante la serata, si alterneranno artisti che si sono distinti nelle passate edizioni del Premio Valentina Giovagnini. Poi ad esibirsi sarà la sorella Benedetta Giovagnini, finalista di The Voice 2014, Sanremo Social Day 2012 e del contest autoriale Genova per Voi. Sabato 28 musica e parole al femminile alle 21:15 con Orchestra Multietnica di Arezzo e musiciste provenienti da Argentina, Romania, Giappone, Russia, Albania, Algeria, Olanda e Italia che porteranno sul palco un viaggio musicale dal mondo. Lo spettacolo sarà arricchito dalle letture tratte da Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli di Elena Favilli e Francesca Cavallo, interpretate dall’attrice Elena Ferri. Domenica 29 spazio al Raduno di oltre 50 auto d’epoca.

Angela Baldi