Le stelle al Festival. Scarano in vetrina e i premi ai vincitori

Gran finale al cinema Eden per l’edizione 2025 di Officine Social Movie. Oggi il festival avrà inizio alle 18 con la proiezione del film "Gen_" di Gianluca Matarrese con la presenza in sala, per l’incontro con il pubblico, della co-autrice Donatella Della Ratta e la partecipazione di Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo. Il pomeriggio si concluderà con la premiazione del corto vincitore del Premio Libertà di Gusto consegnato da Bruno Tommassini.

Alle 20:30 ultimo incontro del festival con la proiezione del film "La vita da grandi" di Greta Scarano con Matilde De Angelis e l’attore Yuri Tuci che sarà presente in sala per l’incontro con il pubblico in compagnia de a I Terconauti, autori del libro "L’imprevisto di diventare adulti" da cui è tratta la sceneggiatura del film. Ne "La vita da grandi" Irene vive la sua vita a Roma, quando sua madre le chiede di tornare per qualche giorno a Rimini, la città dove è nata e dalla quale è fuggita, per prendersi cura del fratello maggiore autistico, Omar. Una volta insieme, Irene scopre che Omar ha le idee chiarissime sul suo futuro: non ha nessuna intenzione di vivere con lei quando i loro genitori non ci saranno più ed è pronto a tutto per realizzare i sogni della sua vita. Ma perché tutte queste cose accadano, Omar deve prima di tutto diventare autonomo. Con Irene inizia così un tenero e toccante corso intensivo per diventare "adulto".

La serata si concluderà con la proiezione e premiazione del corto vincitore del Premio Associazione Autismo Arezzo consegnato da Andrea Laurenzi, presidente dell’associazione, e dell’attesa proiezione e premiazione del corto vincitore del Premio Miglior Cortometraggio assegnato dalla giuria del festival presieduta dall’attrice Ottavia Piccolo. I premi di Officine Social Movie sono realizzati da dB production.

Durante la settimana tanti gli ospiti che si sono passati il testimone all’Eden: Neri Marcorè, per presentare il film "Zamora", Michele Rovini con "Oltre tutto", Ettore Mengozzi, autore e protagonista di "Sindrome Italia", Carmine Agnone, Visual Effect Artist vincitore del David di Donatello 2025, Ottavia Virzì, produttrice, Riccardo Cremona e Matteo Keffer, registi e Beatrice Pepe, protagonista di "Come se non ci fosse un domani.