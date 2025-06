Una “ Notte Romantica“. Inaugura la lunga stagione

Si inizia in grande stile sabato sera a Montemarcello con la “Notte Romantica“ promossa a livello nazionale dall’associazione I Borghi più belli d’Italia. Nell’occasione verrà presentato l’intervento della strada don Calisto De Marchi che dal borgo di Montemarcello conduce al punto panoramico.

Il 5 e il 6 luglio nella frazione di Bocca di Magra si terrà la seconda edizione di “Mitili diVini” che unisce la proposta dei migliori produttori dei vini della val di Magra, Lunigiana e 5 Terre con la degustazione dei muscoli, il più noto prodotto ittico spezzino.

Torna la rassegna “Quattro risate lungo il fiume” in piazza Pertini a Fiumaretta che vedrà ospiti Simone Barbato (1 luglio), Massimo Bagnato (22 luglio) e Gianluca Fubelli (20 agosto).

Il 6 agosto è in programma la terza edizione del “Concerto in bianco e blu”, diretto a Montemarcello da Michael Cousteau. La tradizionale “Notte blu”, sulle due sponde del fiume, è fissata il 25 luglio e nell’occasione saranno contemporaneamente in festa le frazioni di Fiumaretta e Bocca di Magra.

E poi il cinema all’aperto nella corte del Castello di Ameglia e le iniziative a Fiumaretta. "Siamo riusciti – ha spiegato il sindaco Umberto Galazzo – a mettere insieme grazie alla nuova collaborazione con Dario Vergassola oltre all’impegno dei volontari delle nostre associazioni un ventaglio di proposte culturali e di svago. Quindi il nostro ringraziamento va alla Pro Loco di Ameglia che da anni predispone con successo una rassegna cinematografica di altissima qualità, mettendo anche in valore la corte del castrum di Ameglia, la Pro Loco di Montemarcello che realizza serate letterarie con autori di spicco e altri incontri di intrattenimento e l’associazione Vivere Fiumaretta che offre al pubblico concerti, laboratori per bambini e serate di danza. Fondamentale anche il supporto della Protezione Civile che in ogni serata garantisce il supporto e supervisione per consentire lo svolgimento delle manifestazioni."

Tornano in riva al fiume i grandi nomi che riportano indietro nel tempo all’organizzazione di “Bellativù“ che vide ospiti personaggi del calibro di Pippo Baudo, Fabio Fazio, Renzo Arbore, Enrico Mentana, Piero Chiambretti, Sandro Piccinini, Fabio Caressa insieme a Gianni Rivera e tanti altri intervistati dal critico Antonio Dipollina.

Massimo Merluzzi