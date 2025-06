Il premio Lunezia compie trent’anni. Oltre trecento gli artisti premiati. Tra le ’scoperte’ Pivano e De André

Il Premio Lunezia, nel 2025, compie trent’anni: con i suoi oltre 300 big premiati, il battesimo artistico di Fernanda Pivano e Fabrizio De André e la presenza tra i premi sanremesi, è l’unico premio musicale, noto alla storia della musica leggera, non dedicato ad un artista scomparso. Per i tanti appassionati della storica rassegna, giunge notizia della prima data dell’edizione anniversario. La sede della prima serata sarà nella sua città natale, Aulla e precisamente piazza Gramsci, alle 21.30 di venerdì 25 luglio, con ingresso gratuito e con la possibilità di prenotare un settore della platea scrivendo una mail a [email protected] indicando nome e cognome di massimo 6 spettatori. "Il Premio Lunezia – dichiara il patron, lo spezzino Stefano De Martino – ha attraversato un’epoca musicale. Tre decenni che hanno cambiato il modo di esprimersi nell’arte-canzone, basti pensare al consolidamento del rap e alle variazioni nell’approccio canoro". Il cast della prima serata sarà annunciato durante una conferenza che sarà fissata tra il 5 e il 15 luglio. Sicuramente, nella veste di ospite che affiancherà De Martino e il conduttore Riccardo Benini, lo ‘Special Boy’ Simone ‘Simi’ Bianchi, spezzino, artista simbolo di ‘Special Festival’, singolare manifestazione di scena al Teatro Civico della Spezia, che affianca i big della musica a ragazzi diversamente abili di Anffas. Il Trentennale del Premio Lunezia sarà seguito da ‘Parole e Dintorni’, l’agenzia di comunicazione fondata e diretta da Riccardo Vitanza (Milano). "Un ritorno molto gradito – precisa Loredana D’Anghera, direttore artistico del segmento Nuove Proposte – in quanto Vitanza fu il primo ufficio stampa, trent’anni fa, dell’allora neonato Premio Lunezia".

Tra le novità il ‘dog carpet’, dedicato al più fedele amico dell’uomo, grazie alla collaborazione con Unione Comuni Montana Lunigiana con il supporto di Anta Massa Carrara; un’ iniziativa mirata a sensibilizzare l’adozione consapevole ed il non abbandono, da un idea di Rachele Nicole Ferrari, accompagnata dall’influencer social torinese Debora Moretto. Una data del percorso del Premio Lunezia – che ha come direttore musicale il confermato Beppe Stanco – , dovrebbe essere anche alla Spezia, in particolare fissata nel periodo autunnale, come ormai da tradizione, al Teatro Civico.

Marco Magi