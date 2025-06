Tellaro, notte romantica tra musica e mangiafuoco

“Notte romantica” in calendario anche a Tellaro, questo sabato, nell’ambito dell’iniziativa dedicata all’amore romantico e organizzata in tutta Italia dall’associazione dei ’Borghi più belli d’Italia’ di cui la frazione lericina fa parte ormai da quasi un decennio. L’evento, ormai tradizionale, giunge quest’anno alla decima edizione e, nel corso del tempo, ha saputo conquistarsi una notevole rilevanza sia a livello nazionale che a livello internazionale.

"Un’occasione per celebrare l’amore e il romanticismo nella magia delle piazze, dei vicoli, dei palazzi nei Borghi più belli d’Italia – sottolinea il comunicato stampa del’amministrazione comunale di Lerici –.Sarà uUna serata indimenticabile, a lume di candela, in un’atmosfera raccolta che caratterizzerà le vie del centro storico di Tellaro per gustare i menù studiati per l’occasione".

Ricco il programma. Tra i carruggi e sulle scogliere del borgo di Tellaro a partire dalle 19.30 si esibiranno oltre trenta giovani musicisti, artisti di straordinario valore con un solo tema: celebrare l’amore in un luogo di incommensurabile bellezza. Tra i molti ricordiamo le formazioni de “I magnolia” e tre formazioni acustiche nate nei corsi professionali di Dm School. Alla Marina, in questa edizione, il tema sarà il fuoco con l’esibizione di tre performer e mangiafuoco: Sem Fuego, Alibi e Jenna Shielmaiden. L’evento è patrocinato, appunto, dall’associazione dei Borghi più belli d’Italia ed è sostenuto dal Comune di Lerici e organizzato localmente dall’associazione Ad Eventi.

"Un appuntamento per gli appassionati e gli innamorati – commenta Lisa Saisi, assessore alla cultura –. Sarà possibile ammirare la bellezza del nostro borgo di Tellaro in ogni forma: angoli suggestivi, viste mozzafiato, filosofia del buon vivere e prelibatezze enogastronomiche".