Nuova pista di pattinaggio. Sarà coperta e a uso gratuito. Accordo fra Comune e privati

Una bella notizia per gli appassionati di pattinaggio: il consiglio comunale ha approvato una delibera per l’aggiornamento del Piano urbanistico comunale, che prevede la realizzazione di una pista coperta pubblica nell’area verde vicino al compendio immobiliare in costruzione in Via della Pianta/Via Maralunga. Giunge quindi al traguardo un percorso avviato 6 anni fa grazie a una collaborazione tra pubblico e privato, rientrato nella pianificazione dell’Amministrazione comunale per il potenziamento delle infrastrutture sportive, promozione del territorio e supporto alle attività scolastiche e giovanili.

La realizzazione della pista sarà a cura della Società Pix Development Srl., proprietaria e soggetto attuatore dell’intervento in Via della Pianta/Via Maralunga, dove sorgerà un nuovo edificio. Il progetto, frutto di una convenzione tra il Comune e la società, comprende anche opere di urbanizzazione, come la creazione di nuova viabilità e la sistemazione di un’ampia area verde ad uso pubblico. Pix Development ha dato la propria disponibilità a realizzare una pista di pattinaggio coperta pubblica all’interno dell’area verde destinata a uso pubblico. L’infrastruttura avrà le caratteristiche necessarie per l’organizzazione di manifestazioni sportive ufficiali, anche a livello regionale.

Non mancano però polemiche. "Si risolve il bisogno di una pista di pattinaggio – dice Andrea Montefiori (Pd) – Viene meno però la realizzazione di una grande area verde che invece sarà a strisce verde e aiuole, che sono altra cosa. Inoltre in quell’area sorgerà presto, un’ ulteriore media superficie di vendita, un supermercato di dimensioni fino a 1.500 metri quadrati: una realizzazione non necessaria perché il quartiere della Pianta è già sede di diversi supermercati".