Una nuova pista di pattinaggio coperta e pubblica alla Pianta

La Spezia, 17 giugno 2025 – Approvata dal consiglio comunale una delibera per l'aggiornamento del Piano urbanistico comunale (Puc), finalizzata alla realizzazione di una pista di pattinaggio coperta pubblica nell'area verde situata nei pressi del compendio immobiliare in costruzione in Via della Pianta/Via Maralunga.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Con l’approvazione di questa delibera si conclude un iter burocratico iniziato sei anni fa, che l’amministrazione comunale ha portato avanti con convinzione per offrire alla città una pista di pattinaggio coperta, moderna e accessibile. Un’infrastruttura che arricchirà l’offerta sportiva spezzina, pensata per accogliere eventi di livello regionale e attività aperte a giovani, scuole e famiglie, perché lo sport ed eventi di tale portata, come dimostrato da manifestazioni nazionali organizzate in precedenza, sono un’opportunità di valorizzazione della città, degli atleti spezzini e delle associazioni. Questo intervento rientra in un progetto più ampio di rilancio dell’impiantistica sportiva, che ha già visto risultati concreti in vari ambiti, come gli investimenti per la riqualificazione del centro sportivo Montagna, la realizzazione di due palestre e una piscina con fondi del Pnrr e moto altro. Crediamo nello sport come strumento di crescita personale, di promozione di uno stile di vita sano e di prevenzione e continueremo a investire in nuovi impianti e in quelli esistenti, perché stiamo lavorando a una città che possa offrire opportunità a tutte le discipline sportive”.

La Spezia avrà quindi una nuova pista di pattinaggio per attività agonistiche di alto livello, che sorgerà in via Maralunga, nell'ex area Messina. Questo progetto è reso possibile grazie a una collaborazione tra pubblico e privato, rientrando nella pianificazione dell'amministrazione comunale per il potenziamento delle infrastrutture sportive, la promozione del territorio e il supporto alle attività scolastiche e giovanili.

La realizzazione della pista sarà a cura della Società Pix Development S.r.l., proprietaria e soggetto attuatore del compendio immobiliare situato in Via della Pianta/Via Maralunga, dove sorgerà un nuovo edificio pluripiano. Il progetto, frutto di una convenzione tra il Comune e la società, comprende anche opere di urbanizzazione, come la creazione di nuova viabilità e la sistemazione di un'ampia area verde ad uso pubblico. Durante l'esecuzione dei lavori, la Società Pix Development S.r.l. ha manifestato, a seguito di contatti con la civica amministrazione, la propria disponibilità a realizzare una pista di pattinaggio coperta pubblica all'interno dell'area verde destinata a uso pubblico.

L'infrastruttura sarà completa e dotata delle caratteristiche necessarie per l'organizzazione di manifestazioni sportive ufficiali, anche a livello regionale, in conformità con gli standard tecnico-agonistici. Questo intervento rappresenta un'opera di particolare interesse per la comunità spezzina: la creazione di una pista di pattinaggio non solo arricchirà l'offerta di spazi dedicati allo sport e al tempo libero, ma contribuirà anche a promuovere la socializzazione, il benessere fisico e lo sviluppo di attività ricreative a beneficio di tutte le fasce d'età.