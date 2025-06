Riqualificare ’I Tigli’. Pronto il progetto

Un nuovo Centro Sportivo ’I Tigli’ di Montepulciano Stazione, più funzionale e con una maggiore offerta sportiva: è l’obiettivo del Comune che, con l’Associazione Sportiva Dilettantistica La Chianina, ha predisposto un progetto di riqualificazione per trasformare l’area in un moderno polo sportivo e ricreativo, accessibile, sostenibile e aperto a tutta la comunità. L’investimento previsto è di 1.280.000 euro, include nuovi campi sportivi, strutture di servizio come spogliatoi, servizi igienici, tribune, spazi per eventi e l’utilizzo di energie rinnovabili. Per finanziare il progetto, il Comune lo candiderà al bando ministeriale ’Sport e Periferie 2025’, impegnandosi a compartecipare finanziariamente all’intervento per il 15% del contributo richiesto, una volta che il progetto venga effettivamente finanziato. "L’obiettivo è riqualificare l’area, già destinata ad attività sportive, migliorando e valorizzando la sua funzionalità ed enfatizzandone il carattere polivalente attraverso l’inserimento di nuove strutture e campi sportivi", ha dichiarato il sindaco Michele Angiolini.

Gli interventi previsti riguardano sia la riqualificazione di alcuni spazi esistenti che la creazione di nuove strutture. Se finanziato, il nuovo Centro Sportivo vedrà: due campi da padel (di cui uno abilitato anche per il Pickleball, una disciplina a metà tra tennis e padel), un campo polivalente per il calcetto, un campo da beach volley, aree per pattinaggio a rotelle e skateboard, oltre a nuovi spogliatoi, tribune, servizi e spazi pubblici. Particolare attenzione sarà riservata alla sostenibilità ambientale, grazie all’introduzione di impianti a energia rinnovabile.