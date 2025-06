Sport più accessibile in via Torricelli

Via Torricelli, adesso finalmente si torna a giocare. Sono finiti infatti i lavori di montaggio delle due porte da calcio e della rete parapalloni nel campo da calcio libero di via Torricelli. "Questo intervento – ha detto l’assessore allo Sport Salvatore Saltarello – è un ulteriore tassello del nostro impegno per rendere lo sport sempre più accessibile e diffuso nei quartieri".

E ancora: "Il campo di via Torricelli, grazie alla nuova dotazione di porte da calcio a 7 e alla rete parapalloni, diventa oggi uno spazio più funzionale e accogliente per tutti, in particolare per i più giovani. Ringrazio l’Ufficio Ambiente e Verde per il lavoro che ha svolto e la giunta per aver sostenuto con convinzione questo progetto. Investire in impianti sportivi diffusi e fruibili è una scelta strategica per favorire il benessere delle persone e la qualità della vita".

L’intervento è stato eseguito, come disposto da una delibera della giunta, per migliorare la fruizione delle aree verdi del territorio, e al fine di incrementare le funzioni sportiva e ludica. Nelle prossime settimane è previsto anche il via libera all’intervento per la realizzazione di un campo da basket monocanestro (street basket) nel parco Ilaria Alpi.

Le vecchie porte e la rete parapalloni erano deteriorate, tanto che era diventato impossibile giocare e diverse erano state le richieste da parte dei residenti e le polemiche da parte dell’opposizione che chiedeva alla giunta comunale di risolvere il problema e favorire il gioco in quel giardino ‘storico’ frequentato da sempre da generazioni di ragazzini.