La città e le risorse per lo sport: "Una nuova palestra è in arrivo. E sarà un altro punto di forza"

Mentre la Festa dello Sport ed i Giochi di Maggio scaldano i motori, il Comune annuncia una nuova struttura che fra pochi mesi sarà operativa sul territorio: la nuova palestra dell’istituto superiore "Arturo Checchi", in via Padre Checchi, realizzata grazie ad un investimento di 1 milione e 400 mila euro da parte della Città Metropolitana di Firenze. Mancano – si apprende – solo alcuni dettagli. È attesa, salvo intoppi, la consegna per settembre. "Uno spazio importante per l’intera comunità, dal momento che nel pomeriggio, in accordo con la scuola, potrà essere utilizzato anche dalle società sportive", hanno detto la sindaca Emma Donnini e il vice Fabio Gargani. L’offerta si rafforza: una sala sportiva di circa 900 metri quadri, 120 dei quali destinati alla zona adibita al pubblico. Sarà una sala polivalente che ospiterà un campo da pallacanestro, uno da pallavolo e, volendo, due campi laterali così da accogliere anche più classi in contemporanea. Ci sarà, poi, uno spazio destinato agli spogliatoi e ai servizi.

L’attuale amministrazione ha anche annunciato – presentando la Festa dello Sport - un’attenzione particolare che sarà rivolta a tutte le frazioni per dotarle della possibilità di avere spazi usufruibili per l’attività sportiva. Così come Le Carbaie "potranno diventare risorsa per percorsi ed attività all’aria aperta". Impegno anche per la Buca del palio, dove, tutti i giorni, meteo permettendo, i giovani si ritrovano per giocare all’aria a aperta. "Un punto di aggregazione di grande rilievo – ha detto la sindaca – una risorsa per la nostra comunità. Ci impegniamo a renderla ancora più fruibile, migliorando ulteriormente strutture e spazi già in uso". Intanto domani proprio lo sport sarà protagonista in città con un doppio appuntamento che, durante l’intera giornata, metterà in luce l’importanza della pratica sportiva nelle scuole e darà spazio all’associazionismo.

Nella mattinata gli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie si cimenteranno in varie discipline al fine di avvicinare sempre più bambini e ragazzi alla pratica sportiva. Nel pomeriggio in piazza Montanelli e corso Matteotti, protagoniste le realtà sportive del territorio, che potranno farsi conoscere e promuovere le proprie attività attraverso stand e gazebi, nonché dimostrazioni ed esibizioni.

C.B.