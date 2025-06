Palestra a cielo aperto. Ritorna il progetto

ALTOPASCIOConiugare l’esercizio fisico con lo stare all’aria aperta. Ritorna ad Altopascio la "Palestra a cielo aperto". L’amministrazione D’Ambrosio rilancia anche per il 2025 il progetto di attività motoria e socializzazione nel parco cittadino, confermando l’impegno nella promozione di uno stile di vita sano, attivo e inclusivo.

L’iniziativa, curata dall’ asd "L’Acquario", si svolgerà nel parco Aldo Moro nei mesi di giugno, luglio e nelle prime due settimane di settembre, ogni lunedì e mercoledì dalle 18 alle 19. La prima lezione è prevista lunedì 16 giugno. Pensata per coinvolgere persone di ogni età, con particolare attenzione alla popolazione anziana, la proposta rappresenta un’occasione concreta per contrastare la sedentarietà, stimolare la socialità e migliorare la qualità della vita.

I corsi prevedono sessioni di ginnastica dolce rivolta a tutti i cittadini, senza limiti di età. "Siamo felici di riproporre un progetto che negli anni ha raccolto grande partecipazione e che ha saputo unire sport, salute e relazioni umane – spiega Valentina Bernardini, assessora allo Sport – . La “Palestra a cielo aperto” è molto più di un’attività fisica: è un’occasione per ritrovarsi, per prendersi cura di sé, per vivere il nostro territorio in modo attivo e consapevole. Investire nello sport significa investire nella salute delle persone, nella prevenzione e nello stare insieme".

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. È necessario soltanto portare il proprio tappetino. Per partecipare basta presentarsi direttamente al parco Aldo Moro; chi volesse comunque ulteriori informazioni può telefonare al numero 0583-216353.

Mas. Stef.