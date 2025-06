’Notti al castello’ alza il sipario. Appuntamenti sotto le stelle fra storia, musica e teatro

Diciotto appuntamenti tra conversazioni sulla storia locale, presentazioni di libri, concerti, conferenze archeologiche, teatro classico e opera lirica, mentre torna anche la notte panoramica dalla terrazza per ammirare i fuochi d’artificio in occasione del Palio del Golfo. La nuova edizione di ‘Notti al Castello’ si prepara ad essere protagonista da giovedì 3 luglio. La tradizionale kermesse, uno dei pilastri dell’Estate spezzina del Comune – curata da Donatella Alessi – si snoderà in un itinerario sotto le stelle al Museo del Castello San Giorgio in collaborazione con Museo Etnografico, Sistema bibliotecario urbano, mediateca regionale e Camec. Previste serate ad ingresso libero e a pagamento (info 0187 751142 o a [email protected]).

Sempre alle 21.15, si comincia il 3 luglio con la presentazione del libro ‘E adesso splendi’ di Chiara Franchi, il 4 luglio conferenza di Francesco Orlandini ‘Peste del ‘600 e Covid-19 in Italia: analogie e differenze’, il 5 luglio conferenza di Giacomo Cavillier ‘Cleopatra ultima regina d’Egitto, mito e storia dei Tolomei tra Alessandria e Roma’, il 6 luglio presentazione del libro di Armando Massarenti ‘Come siamo diventati stupidi. Una immodesta proposta per tornare intelligenti’, il 7 luglio la conferenza di Rina Gambini ‘Gli imprenditori che hanno fatto grande l’Italia nel XIX secolo’, l’8 luglio il concerto del LabMusCont del Conservatorio Puccini ‘L’ordine del caos. Cage e Reich, due poetiche a confronto’, il 18 luglio il libro ‘Virtual influencer. Il tempo delle vite digitali’ di Davide Sisto, il 22 luglio conferenza di Enrica Salvatori ‘Il falso funerale di Hastings/Ragnar a Luni: una storia trasmediale di successo’, il 26 luglio Marco Golinelli parlerà di ‘Storia del Palazzo Civico – Dalla prima Curia a Palazzo Cenere’, il 3 agosto (alle 20) La notte dei fuochi d’artificio, il 5 per i Luoghi della Musica, il concerto ‘Roots of the moods’ con il Lorenzo Cimino 4et, l’8 la presentazione del libro di Paolo Giannotti ‘Morte a Viareggio. Omicidi e magia nera per Pompilio Nardini’, l’11 agosto, per i Luoghi di musica’, concerto ‘American Songs & Movie Music (La musica fra parole e immagini)’, il 20 ‘La Traviata’ di Verdi col Coro Lirico Spezia, il 24 per i Luoghi della musica, concerto del Maurizio Geri Swingtet, il 25 conferenza di Mauro Vittozzi ‘Italiani nel Far West’, il 28 ‘Teatro Greco: Orestea’ con la Compagnia Teatro iniziatico di Angelo Tonelli. Conclusione il 30 con la conferenza di Claudio Falchi ‘Saltus Marcius - Un mistero nelle guerre Romano Liguri’.

Marco Magi