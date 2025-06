Il Brunello ha un magnate americano: il miliardario Peter Kern compra una nuova tenuta a Montalcino

Montalcino (Siena), 17 giugno 2025 – Un nuovo capitolo nella storia d’amore tra Peter Kern, ex vicepresidente e ceo di Expedia Group, e la terra del Brunello. Dopo aver rilevato e rilanciato il celebre brand di lingerie di lusso La Perla, il magnate americano insieme alla moglie Kirsten – vera regista delle attività vinicole della famiglia in Toscana – ha messo a segno una nuova acquisizione: l’azienda agricola Lo Scalone, una tenuta che si estende per 8,5 ettari, con circa mezzo ettaro di vigna destinato al prestigioso Brunello di Montalcino e 1,5 al Rosso. Lo riporta il sito WineNews.it.

Un nuovo capitolo dicevamo. Sì perché Kern già nel 2023 aveva investito a Montalcino: in rapina successione aveva acquistato prima Il Palazzone, autentico gioiello da 7 ettari vitati, e poi Albatreti, azienda confinante con 5 ettari di vigna (di cui 1,7 destinati a Brunello, 1 a Rosso e il resto a Sant’Antimo).

Con questa terza acquisizione, la mappa delle proprietà del miliardario americano in zona si fa sempre più estesa e soprattutto strategica. Un progetto ambizioso che sembra puntare a una presenzaa solida e duratura nel cuore della eccellenza della viticoltura italiana.

A orchestrare e curare l’operazione è stato lo Studio Linguanti, guidato dall'avvocato Giulio Linguanti, esperto in diritto commerciale internazionale e in “mergers & acquisitions”.