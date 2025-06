Miriam Leone, Maria Sharapova e non solo: alla festa dell’hotel dei super vip tanti volti noti

Porto Santo Stefano, 16 giugno 2025 – Nei giorni scorsi il leggendario Hotel Il Pellicano ha festeggiato il suo sessantesimo anniversario riunendo amici storici dell’hotel, clienti affezionati e un parterre di ospiti illustri per un weekend all’insegna del glamour e dei tanti ricordi in riva al mare. Ospitata da Marie-Louise Sciò, Ceo e direttore creativo del gruppo Pellicano Hotels. «L’Hotel Il Pellicano è molto più di un semplice hotel, è una storia che continua a vivere nel tempo, una seconda casa per molti di noi – ha dichiarato Marie-Louise Sciò –. Festeggiare 60 anni circondati da familiari e amici che ne hanno plasmato lo spirito è stato qualcosa di davvero speciale». Le celebrazioni si sono svolte in un’atmosfera che ha evocato la storia dell’Hotel Il Pellicano. I festeggiamenti sono iniziati con un aperitivo al tramonto e una cena. Il sabato è iniziato con una colazione sulla spiaggia, realizzata in collaborazione con Speedo, seguita da un vivace torneo di tennis doppio ospitato da Superga. Il gran finale — una festa in riva al mare mentre il sole calava all’orizzonte — ha lasciato spazio a una notte di danze sotto le stelle, con la musica del DJ Paul Harris. I festeggiamenti sono stati curati dal designer di eventi Matthew Robbins, che ha collaborato a stretto contatto con il team dell’hotel. Tra gli ospiti d’onore erano presenti amici e familiari affezionati all’hotel, ciascuno con un legame personale con la proprietà e con la sua duratura eredità. Oltre alla famiglia Sciò erano presenti personalità del mondo della moda, dello spettacolo, dello sport, come Maria Sharapova, Miriam Leone, Riccardo Scamarcio e tanti altri ospiti vip provenienti da tutto il mondo.