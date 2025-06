Manovali, cuochi e addetti sala

Le occasioni provenienti dai Centri per l’impiego della provincia di La Spezia. Per info e candidature, visitare il sito https://formazionelavoro.regione.liguria.it

5 MANOVALI EDILI. Società settore edile ricerca 5 manovali edili per lavoro di strip-out: esperienza nelle mansioni, saper demolire, stuccare e rasare le mura, uso martello pneumatico. Preferibile patente e mezzo proprio. Tempo determinato full time dai 6 ai 12 mesi. Orario: 7:30-16:30, Spezia. Offerta 59848

1 AIUTO CUOCO. Stabilimento balneare di Fiumaretta, cerca aiuto cuoco, dovrà supportare il cuoco nella preparazione dei piatti. Esperienza e disponibilità a lavorare weekend. Tempo determinato stagionale con un giorno di riposo. Orario 10-15 circa. Offerta 59849

1 TIROCINANTE. Addetto riproduzione chiavi e vendita al banco. Lavorazioni in esterna relative a sostituzioni, installazioni serrature e prodotti similari. Tichiesta buona manualità nell’uso degli attrezzi del mestiere e buona volontà ad imparare il lavoro. Luogo, Sarzana e Aulla. Età massima 28 anni. Offerta 59839

ADDETTO SALA. Agriturismo prime colline di Spezia a 3.5 Km dal centro tra vigneti e oliveti cerca tirocinante addetto sala e degustazioni. Ottima conoscenza lingua italiana per i candidati stranieri, conoscenza di base lingua inglese e preferibilmente francese. Disponibilità a lavorare nei weekend. Offerta 59834

1 CHIMICO. Società settore chimico cerca apprendista addetto al laboratorio di analisi. Richiesta laurea o diploma in chimica (perito chimico), età non superiore a 29 anni, conoscenza di base lingua inglese, conoscenze informatiche. Contratto apprendistato professionalizzante di due anni. In caso di positiva valutazione, trasformazione a tempo indeterminato. Sede Vezzano. Offerta 59801