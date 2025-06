Il Verdi svela un cartellone di big. Da Salemme a Giusti fino a Buffa

FIRENZETorna il meglio della programmazione fra musica, teatro e danza per il prossimo cartellone del Teatro Verdi. Sono stati Claudio Bertini e Giovanni Vernassa, che curano la gestione dell’Antico Teatro Pagliano, a presentare ieri il cartellone, che debutta il 24 ottobre (fino al 26) col musical ‘Cantando sotto la pioggia’. In scena anche Drusilla Foer (dal 7 al 9 novembre) con ‘Frida opera musical’, un viaggio nella vita e nelle opere dell’artista messicana. Fra i tanti volti noti protagonisti sul palco fiorentino ci sono Giorgio Panariello con ‘E se domanì (19-21 dicembre); e Paolo Ruffini con ‘Din down down (26 dicembre e 5 gennaio). Max Giusti proporrà ‘Bollicine update“ (11 gennaio); mentre Enrico Brignano ritorna con i ‘7 Re di Romà (22-25 gennaio). Ancora risate con Vincenzo Salemme e la sua nuova commedia ‘Ogni promessa è debito’ (29 gennaio-1 febbraio); e con Alessandro Siani, ‘Fake news (17 aprile). Ancora ampio spazio ai musical: tra gli altri, ‘I tre moschettieri - Opera pop’ (21-23 novembre), ‘Aladin - Il musical di Stefano D’Oraziò (3-4 gennaio), il celebre racconto ‘rivisitato sulle note dei Pooh, ‘Sinatra - The man and his music’ con Gianluca Guidi accompagnato da un trio jazz (27 gennaio), ‘Tootsiè con Paolo Conticini (7-8 febbraio), ‘La febbre del sabato sera’ con musiche dei Bee Gees (13-15 febbraio), ‘Rocky’ (21-22 marzo), ‘La Divina commedia - Opera musical’ (27-29 marzo), ‘Cenerentola’ (11-12 aprile) e ‘Grease’ (25-26 aprile). Da non perdere anche ‘La cena dei cretini’ (15-18 gennaio al Teatro di Fiesole), considerata il capolavoro comico della drammaturgia francese contemporanea, ‘Otellò nel nuovo allestimento del Balletto di Roma (14 aprile), la 32/a replica di ‘Caveman’ (24 novembre al teatro Puccini) e Federico Buffa con ‘Otto infinito - Vita e morte di un Mamba dedicato alla leggenda del basket Nba Kobe Bryant (13 aprile). A chiudere la stagione i Momix (16-19 maggio) con ‘Botanica season 2’. Domani apre la campagna per la riconferma degli abbonamenti a 12 spettacoli (fino al 26 giugno) e per chi decide di passare da 7 a 12; lunedì 30 giugno e martedì primo luglio cambio turno e/o posto, mentre dal 2 luglio sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti per 12 rappresentazioni.www.teatroverdifirenze.itOlga Mugnaini