La Prima Estate, atto quarto. Lucio Corsi e St. Vincent al Lido

Un cartellone prestigioso, un’offerta musicale che, oltre gli ascolti e gli streaming, valorizza lo spessore e la varietà artistica. È quello proposto da La Prima Estate che, per il quarto anno consecutivo, al Parco BussolaDomani, là, dove Sergio Bernardini ha ospitato i più grandi artisti del passato, per due weekend, dal 20 al 22 e dal 27 al 29 giugno, ospiterà la grande musica internazionale.

La Prima Estate, organizzata da D’Alessandro e Galli grazie al sostegno di Farmaè, Warsteiner, Santa Cristina, Gruppo Montenegro e Acqua Silva, al sostengo di Radio Mediaset, Virgin Radio e Radio Monte Carlo, radio ufficiali dell’evento, e dei partner istituzionali quali il Comune di Camaiore e la regione Toscana, inizierà venerdì 20 giugno all’insegna dell’alternative rock: dal post rock degli scozzesi Mogwai a quello psichedelico ed elettronico degli Spiritualized guidati da Jason Pierce, passando per il post punk del quartetto inglese Yard Act.

Gli Air, duo francese dal linguaggio electro-pop elegante, saranno i protagonisti della serata di sabato 21, preceduti da St. Vincent, cantante dell’indie rock americano e reduce dalla vittoria di tre Grammy Awards, e, a chiusura, dagli italiani Calibro 35 con il nuovo disco "Exploration" e dall’artista ventunenne prima stanza a destra.

Dopo anni di silenzio, tornerà sul palco, domenica 22 giugno, con l’unico live italiano, il rock alternativo della band cult TV on the Radio, accompagnati, durante la serata, dalla voce australiana di Nick Center, che ha conquistato il mondo con "Are You Gonna Be My Girl" in formazione con i Jet, e dalla band inglese apprezzata per la commistione di rock, elettronica e pop, Ramona Flowers.

Il secondo weekend del festival si aprirà, venerdì 27, per la serata Club Friday, pensata e realizzata in collaborazione con il Kama Kama, con Moodymann, uno dei nomi più amati dell’house music, e vedrà la partecipazione, in consolle, di Tom Trago e Mario Scalambrin. E tornerà, nello stesso luogo dove suonò dal vivo negli anni ’80, come grande protagonista della serata del 28 giugno, la "pantera della musica" e della cultura pop, Grace Jones, in un concerto evento che si chiuderà con il dj set di Tony Humphries e si aprirà con il sound sofisticato di CAM Sound System with Sara Mautone.

Ad animare l’ultima serata de La Prima Estate saranno Peter Cat Recording Co, band di Nuova Delhi che unisce all’indie la bossa nova e il jazz, i milanesi Mago del Gelato e l’headliner della serata, Lucio Corsi, che con la sua "Volevo essere un duro" chiuderà un Festival, che, unendo alla musica, sul palco e in Hangover, il talk condotto da Massimo Coppola all’Hotel Una, anche cibo e riciclo, si trasforma, ogni anno, in un’esperienza e in una vacanza, sotto palco, e a due passi dal mare.

Gaia Parrini