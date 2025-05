"Assaggi d’estate". Due giorni dedicati al gusto con stand sul pontile

Il pontile si veste di sapore con la prima edizione di “Assaggi d’Estate – Cucina d’Autore”. Chef stellati e i migliori ristoranti e pasticcerie del territorio domenica 11 e lunedì 12 maggio, dalle 18 alle 23 saranno protagonisti di un percorso di gusto promosso dalla Compagnia della Vela e dal Comune. Circa 15 realtà hanno già aderito, tra cui gli ’stellati’ Lorenzo, Lux Lucix, Magnolia, Bistrot. "Da anni chiudiamo la stagione con Ciao Estate – ricorda il presidente della Compagnia della Vela, Lorenzo Barberi – che lo scorso anno non abbiamo potuto organizzare per il maltempo. Abbiamo pensato di recuperare con una festa di primavera, grazie al suggerimento dei fratelli Vaiani. La risposta è stata incredibile e valutiamo la possibilità di coinvolgere anche gli studenti dell’alberghiero". "Con questa iniziativa – dichiara il sindaco Bruno Murzi –vogliamo valorizzare ciò che, insieme alle nostre spiagge, abbiamo di più autentico: la cucina, il nostro senso di comunità e lo straordinario scenario del nostro mare". "E’ un evento che unisce accoglienza, gusto e territorio – aggiunge l’assessore al turismo Graziella Polacci – una festa che ci auguriamo possa crescere nel tempo, come già lo è “Ciao Estate”, simbolo della nostra comunità e momento corale che chiude la stagione estiva. Questa nuova manifestazione apre invece la stagione con la stessa forza simbolica". L’evento si svolgerà con stand gastronomici disposti sulla piazza del pontile, ci saranno tavoli e sedie regista per accogliere al meglio i visitatori. I partecipanti potranno acquistare in prevendita – a 30 euro – coupon che daranno diritto a due assaggi dai ristoranti stellati, tre dagli altri ristoranti e una consumazione (in omaggio il portacalice customizzato). Il ricavato sarà devoluto in beneficenza alle associazioni locali, tra cui la Croce Verde e la Banda La Marinara, storicamente impegnate nell’animazione e nell’organizzazione delle feste sul pontile. Non mancheranno proposte vegetariane se non addirittura vegane, per rispondere alle diverse esigenze alimentari. La cucina sarà prevalentemente a base di pesce, ma con varietà e creatività garantite da chef d’autore. Le bevande includeranno una selezione di vini accuratamente scelti per accompagnare le proposte culinarie con un occhio di riguardo ai prodotti del territorio.

Francresca Navari