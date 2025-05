La giunta a diritto sulla via del Mare: "Siamo partiti dallo zero assoluto. E arriveremo fino in fondo. In Porto"

"Negli ultimi mesi sulla questione della via del Mare si sono lette e sentite troppe informazioni

confuse, spesso illazioni prive di fondamento". Per questo il sindaco Giorgio Del Ghingaro e l’assessore all’urbanistica Federico Pierucci ritengono "doveroso fare chiarezza, ricostruendo in modo trasparente lo stato dell’arte, a beneficio – affermano – delle imprese, dei cittadini e di tutti coloro che attendono risposte concrete".

"Siamo partiti dallo zero assoluto: oltre via Nicola Pisano – proseguono – non esisteva nulla dal punto di vista urbanistico. Nessuna proprietà pubblica delle aree, nessuna risorsa economica stanziata, nessuna linea chiara né una posizione politica condivisa sul tracciato. La nostra Amministrazione ha lavorato con determinazione e metodo". Queste le tappe principali riassunte in quattro step: "La delibera in consiglio comunale con atto di indirizzo politico per scegliere il tracciato a sud dello Stadio dei Pini"; poi "L’inserimento dell’esproprio dell’ex Fervet nel regolamento urbanistico del 2020, con acquisizione definitiva delle aree". Quindi "L’adozione della variante urbanistica per il terzo lotto fino al Palazzetto dello Sport", in attesa della Conferenza Paesaggistica per l’approvazione definitiva; e infine "La progettazione preliminare completata per tutta l’opera: il primo lotto: da via Nicola Pisano a via Indipendenza. E il secondo lotto: da via Indipendenza a sud dello Stadio, fino a via Salvatori".

Dopo "mesi di impegno, interlocuzioni, spiegazioni e confronti – aggiungono Del Ghingaro e Pierucci – abbiamo ottenuto 7 milioni di euro di finanziamento regionale per il primo lotto, con l’obiettivo di avviare immediatamente le gare per la progettazione esecutiva e i lavori". Questo intervento "sarà inserito entro fine mese – affermano – nel Piano delle Opere Pubbliche del Comune di Viareggio. Inoltre, "non appena sarà approvata la variante del secondo lotto, attualmente ferma negli uffici regionali, procederemo anche al finanziamento dell’ultimo tratto, completando così l’intero collegamento fino al mare".

L’amministrazione intende "realizzare la via del Mare. Non arretreremo di un centimetro finché – dicono – il progetto non sarà completato. Possiamo già affermare che il lavoro è in uno stato di realizzazione molto avanzato: dopo decenni di parole, questa amministrazione civica, libera da veti, pregiudizi e giochi di potere, ha già garantito l’esecuzione dell’opera fino a via Indipendenza e garantirà l’approvazione dell’intero tracciato fino al mare. Su questo – concludono il sindaco e l’assessore – chi ha davvero a cuore il futuro della Darsena ha il dovere di metterci la faccia, di lavorare con serietà e senza ambiguità, evitando polemiche sterili e false intenzioni".

Red.Viar.