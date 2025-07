Armani porta i vip nella cava più iconica della Toscana: un evento segreto tra marmo e celebrità

Versilia, 14 luglio 2025 - Un appuntamento tra arte, moda e mondanità. Armani sbarca in Toscana per presentare la collaborazione con un nuovo marchio. E sceglie la Versilia e Carrara per un grande evento che conferma una volta di più come la costa del nord della Toscana sia sempre più terra di vip ma anche di investimenti imprenditoriali e di immagine. Armani ha chiamato in Versilia, per l'evento, una serie di nomi noti. Tra gli altri il calciatore Mario Balotelli e le attrice Matilde Gioli e Margherita Buy.