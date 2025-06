Aspettando Lucio Corsi, “La Prima Estate” infiamma il parco di Bussoladomani

Lido di Camaiore (Lucca), 28 giugno 2025 - Siamo nel cuore del secondo e ultimo weekend de La Prima Estate nel parco di Bussoladomani a Lido di Camaiore.

Se nel primo fine settimana sono stati protagonisti St. Vincent, Air, Mogwai e Tv on the Radio, venerdì sera è stata la volta di Moodymann e della serata Club Friday.

Moodymann, al secolo Kenny Dixon Junior, firma innovativa e molto amata della musica house, è stato al centro della serata ideata e organizzata in collaborazione con il Kama Kama, che della musica house è stato tempio nazionale negli anni Novanta. In consolle anche Tom Trago e Mario Scalambrin.

Stasera purtroppo la serata non è da programma perché l'atteso concerto di Grace Jones, uno dei nomi di punta della rassegna, è saltato a causa di un infortunio all'anca che le ha reso impossibile il viaggio in Italia. La serata però ci sarà lo stesso e a ingresso gratuito con un dj set di uno dei padri della musica house, Tony Humphries, in apertura il sound sofisticato di Cam Sound System with Sara Mautone anticipato da Nicaragua.

Domenica 29 il nome clou del cartellone 2025: Lucio Corsi headliner di una serata che sarà aperta da Peter Cat Recording Co., band di Nuova Delhi che fonde indie, bossa nova, jazz e psichedelia, e dal Mago del Gelato, direttamente dalla scena milanese. Ad aprire i live La Gente e Rip.

Gli incontri

Continuano intanto gli incontri a ingresso gratuito di “Hangover @laprimaestate” con Massimo Coppola, già vj del programma di Mtv “Brand: New”. Nel rooftop dell’Una Hotel Lido Versilia, in viale Sergio Bernardini, a pochi metri dal parco di Bussoladomani, l’appuntamento per sabato 28 dalle 11,15 è con Mimmo D’Alessandro su “Le Tanti Estati”, in cui il co-fondatore di D’Alessandro & Galli racconta aneddoti del passato con le più grandi rockstar e le sue opinioni su questa estate di concerti.

Domenica 29 alle 11,15 arrivano i Peter Cat Recording Co. gruppo indiano dall’indie pop di grande qualità. Dopo di loro verrà presentato il libro “Maxi-rissa: i diari della trap” (Nottetempo), un saggio tra estetica e antropologia su un genere che tutti gli adulti amano odiare. Massimo Coppola ne parla insieme a Alberto Piccinini che ne è il co-autore.