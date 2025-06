“La Prima Estate” riporta la musica a BussolaDomani. Due weekend di note in riva al mare

Lido di Camaiore (Lucca), 12 giugno 2025 – Torna “La Prima Estate”, il festival di Lido di Camaiore che per la quarta edizione consecutiva torna ad animare con i suoi concerti il grande parco di Bussoladomani. A due passi – letteralmente – dalla spiaggia, con il lungomare a fare da perimetro, il parco ospitava un tempo il teatro tenda chiuso negli anni Novanta e demolito nel 2000. Sotto il tendone sono passati i nomi dei più grandi della musica italiana e internazionale. Adesso, grazie al recupero che ha fatto rinascere l’area dopo anni di abbandono e degrado, spazio a una programmazione di respiro internazionale e molto giovane.

Due fine settimana pieni di musica e spettacolo, dal 20 al 22 giugno e dal 27 al 29 giugno. In cartellone Air, Grace Jones, TV on the Radio, Spiritualized e Yard Act tra i grandi nomi che arrivano in esclusiva per il festival con la loro unica data italiana. E ancora St. Vincent, Nic Cester, Moodymann, Tony Humphries, Mogwai, Peter Cat Recording Co. e Ramona Flowers.

E la musica italiana? Propone il nome del momento, peraltro made in Toscana: Lucio Corsi. E ancora Calibro 35, insieme a prima stanza a destra, il progetto CAM Sound System con Sara Mautone, e Il Mago Del Gelato.

C’è anche una novità quest’anno: il contest pensato per sostenere i talenti emergenti della scena musicale italiana. Si chiama “Next Stage: La Prima Estate” ed è organizzato insieme al locale milanese Detune che ha selezionato sei nomi per aprire ogni serata. Tare, Le Nora, Giacoprudente, Rip, Nicaragua e La Gente sono gli artisti che saliranno sul palco davanti al pubblico del festival prima dei live internazionali.

Il programma vede il debutto venerdì 20 giugno con gli scozzesi Mogwai, gli Spiritualized e gli Yard Act.

Sabato 21 giugno è la volta dei francesi Air, di St. Vincent e degli italiani Calibro 35.

Domenica 22 giugno in esclusiva a Lido il rock della band cult TV on the Radio, con l’unico live italiano dopo anni; Nic Cester, la voce australiana (di base milanese) che ha stregato il mondo con Are You Gonna Be My Girl in formazione con i Jet; e Ramona Flowers, band inglese apprezzata per il sound che combina rock, elettronica e sonorità pop.

Poi il secondo fine settimana si aprirà venerdì 27 giugno con Moodymann per una serata pensata con il mitico Kama Kama. In consolle Tom Trago e Mario Scalambrin.

Sabato 28 giugno unica data italiana di un mito: Grace Jones. Un ritorno a distanza di quarant’anni dal suo primo concerto a BussolaDomani. Il concerto evento si chiuderà con il dj set di uno dei padri della musica house, Tony Humphries, e si aprirà con il sound di CAM Sound System with Sara Mautone.

Quella di domenica 29 giugno è la giornata di Lucio Corsi: il cantautore maremmano, reduce dal Festival di Sanremo e dall’Eurovision, lascerà spazio in apertura a Peter Cat Recording Co., band di Nuova Delhi, e al Mago del Gelato, uno dei progetti più eclettici della scena milanese.

con card ricaricabili on line oppure in loco.

Per raggiungere viale Kennedy, dove si trovano gli accessi del parco, sono state potenziate le linee di trasporto interne grazie all’accordo con Autolinee Toscane. Per i due weekend del festival saranno assicurati due bus al giorno (andata/ritorno) da Firenze-Prato e da Livorno-Pisa collegati direttamente al Parco BussolaDomani (prenotazioni sul sito https://www.breakdowntours.com/la-prima-estate-store/p/bus).