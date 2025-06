Viareggio, 27 giugno 2025 – Nona edizione delle Olimpiadi del Cuore, il grande appuntamento mondano e benefico organizzato dalla omonima onlus ideata dal giornalista e personaggio Tv Paolo Brosio nella sua Versilia. L’appuntamento 2025 annuncia l’ormai vicinissimo raggiungimento di un lusinghiero risultato. L’Ospedale della Pace per tutte le religioni e tutte le etnie eretto nei luoghi delle apparizioni mariane di Medjugorje in Bosnia Erzegovina sta per diventare una splendida realtà. Dopo mesi e mesi di lavoro sarà presto consegnata l’edilizia sanitaria completata e nei primi mesi del 2026 saranno in funzione i primi reparti. E’ il grande obiettivo che si era dato Paolo Brosio e che sta per essere realizzato con sua grande soddisfazione, grazie al contributo di tanti donatori italiani e all’incasso di manifestazioni benefit come le Olimpiadi del cuore che nelle ultime edizioni sono state finalizzate alla raccolta di fondi a favore dell’Ospedale della Pace. Ma c’è di più. Conclusa l’opera sanitaria in Bosnia Erzegovina Paolo Brosio indirizzerà l’obiettivo della onlus alla raccolta fondi per la creazione di un Pronto soccorso e di Medicina d’urgenza a Forte dei Marmi che sappia decongestionare l’accesso al Pronto soccorso della Versilia soprattutto nel periodo estivo.

Olimpiadi del cuore, Paolo Brosio presenta la nuova edizione

Stamani al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio Paolo Brosio ha annunciato che l’edizione 2025 delle Olimpiadi del cuore si terrà venerdì 4 e sabato 5 luglio a Viareggio, Forte dei Marmi e in Alta Versilia e saranno presenti tanti nomi del mondo dello spettacolo, dello sport e dell’industria. Prevista la partecipazione del re della tv italiana Carlo Conti, di Giorgio Panariello, di Valeria Marini, dei comici e attori Francesco Cicchella e Leonardo Fiaschi. Grande anche il parterre dei cantanti che si esibiranno nelle due serate: sicure le presenze di Anna Tatangelo e Fabrizio Moro più volte protagonisti al Festival di Sanremo (Moro lo ha anche vinto nel 2007 tra i giovani e nel 2018 tra i big) e di Pierdavide Carone che recentemente ha vinto l’edizione di “Ora o mai più” su Rai1. Sempre in tema musicale, la colonna sonora delle due serate sarà affidata a Pago e alla sua band. La sera di venerdì 4 luglio il primo galà andrà in scena al Maitò Beach Club di Forte dei Marmi. La sera successiva, sabato 5 luglio, la location della grande festa sarà lo stabilimento balneare Assunta sempre a Forte dei Marmi. Il programma prevede anche per la mattina di sabato 5 giugno un trekking sulle Alpi Apuane fino all’antico santuario della Madonna del Piastraio a Stazzema. Nel programma delle due serate di galà previsti anche una lotteria del cuore e un test driver sull’intera gamma elettrica delle vetture della Ford Blu Bay (Livorno, Pisa, Lucca) che avrà una finalità solidali. Ogni test drive, aperto a tutti, che si svolgerà in piazza Puccini a Viareggio consentirà a Ford di donare un contributo a favore delle Olimpiadi del cuore.

Una delle grandi novità di questa edizione 2025 della manifestazione sarà anche la consegna di premi speciali (“Il Premio del cuore 2025”) per coloro che in Versilia si sono segnalati per la loro attività a favore degli altri. Verranno premiati due bagnini protagonisti di una difficilissima e rischiosa operazione di salvataggio. Si tratta di Simone Scibelli del Bagno Sud Est di Forte dei Marmi e di Iacopo Puliti all’epoca dei fatti bagnino del Bagno Alex di Forte dei Marmi. Riuscirono a portare in salvo dei turisti russi tra le onde che raggiungevano i tre metri. Sarà premiato anche il professor Giuseppe Pepe, primario del pronto soccorso dell’Ospedale Versilia, che organizza una fondamentale attività di assistenza e cura nel periodo di grande afflusso turistico. Riconoscimenti speciali verranno assegnati alla carriera al titolare del Bagno Sud Est di Forte dei Marmi Carlo Giannotti, rappresentante di un’antica famiglia di balneari fortemarmini e al professor Pier Paolo Vescovi primario di Medicina interna e di endocrinologia, importante ruolo che ha svolto per trent’anni nel Policlinico San Camillo di Forte dei Marmi.