Forte dei Marmi, al via il torneo di burraco benefico

Forte dei Marmi (Lucca), 25 giugno 2025 – Forte dei Marmi si prepara ad accogliere una serie di tornei benefici dedicati agli appassionati di burraco durante questa estate. L'annuncio è della Presidente del Circolo Culturale Lorenzo Il Magnifico di Firenze, Domenica Giuliani ormai di casa in Versilia e nota nell'ambiente. Gli eventi, organizzati in collaborazione con associazioni locali e nazionali, offriranno bevande fresche all’accoglienza (ore 20), la cena alle ore 21,15 e i bomboloni caldi o la torta dopo la gara a mezzanotte. La prima sfida del gioco più famoso del momento sarà il 2 luglio al Bagno Albertina con prestigiosi regali in palio offerti da Gioielleria Grassi, Pellicceria Fabio Bellagambi, Il Bijou di Alessandra Currini, Mia Bag, PinUp Stars, Ktime e Kose Rose.

L’Associazione che beneficerà del contributo sarà N.O.P.C. (Nucleo Operativo di Protezione Civile): Il Nucleo Operativo di Protezione Civile, nato a Firenze su base volontaria, è un’organizzazione specializzata nel trasporto urgente di organi, sangue, plasma, tessuti e midollo osseo per i trapianti. Fondato da Massimo Pieraccini 30 anni fa, realizza circa 1.000 missioni all’anno con 150 volontari, alcuni dei quali ex pazienti trapiantati. L’associazione opera a livello nazionale e internazionale, garantendo tempi ridotti e massima sicurezza. Nel 2020 Massimo Pieraccini ha ricevuto dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'onorificenza di Gran Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana "per il suo encomiabile contributo, la cura e la costanza con cui da anni è impegnato nella delicata attività di trasporto urgente connesse a donazione e trapianto d'organi". "Ed è un piacere ed un onore – confida Domenica Giuliani, blogger e giudice di gara - presentare Massimo Pieraccini a tutti i partecipanti del torneo di burraco al Bagno Albertina".

Le iscrizioni ai tornei sono aperte a tutti, dai principianti ai giocatori esperti in coppia o singolarmente. Per prenotare telefonare o scrivere messaggi whatsApp al 340 34 244 34. www.burracomagnifico.net.