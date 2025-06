Torneo del Sorriso: spettacolo e gol per beneficenza a Nave

Il torneo del Sorriso è iniziato a suon di gol. Tanto spettacolo alla rassegna calcistica a sette in notturna che si disputa all’impianto del quartiere sarzanese di Nave. Nel girone C in evidenza la goleada del Weedboys su con il punteggio di 8 a 0 ottenuto grazie alle doppiette messe a segno da Franzetti, Negri, Gentile e Lazzoni. Invece la seconda gara ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte tra i Black Lake e i Garello Fc è terminata con un pirotecnico 4-4. Cinquina di Toros su Bodo Glimit, 5 a 1 il risultato finale mentre la sfida tra Eagles e Gelateria Lorenzo si è conclusa con il risultato di 8-6. La manifestazione è organizzata dall’associazione Calcio Nave e ha come obiettivo la raccolta di fondi da devolvere in beneficenza. Per questo nel corso delle serate che proseguiranno fino alla prima settimana di luglio verranno organizzate anche cene per contribuire alla raccolta di fondi. Stasera, lunedì, in campo alle 21 con Romito Spurs Fc-Gino Hair Salon New e a seguire Calcio Nave-Chersus Fc.