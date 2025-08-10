Frecce Tricolori, folla a Spezia già alle prove dello spettacolo: tanti velivoli in cielo

La Spezia, 10 agosto 2025 – Già le prove hanno catalizzato l’attenzione del pubblico. Nella giornata di sabato 9 agosto, sulla Passeggiata Morin, è andato in scena un antipasto dello spettacolo delle Frecce Tricolori: la Pattuglia Acrobatica Nazionale disegnerà acrobazie sul mare del Golfo per onorare il centenario del Palio.

Un grande appuntamento con tantissimo pubblico previsto nella giornata di domenica 10 agosto. Le prove sono state già esse spettacolari. Lo show delle Frecce Tricolori, che vede coinvolta l’Aeronautica, è sempre accompagnato dalle esibizioni di tanti veicoli, civili e militari.

Da ricordare che nella giornata dello show ci sono delle interdizioni alla navigazione nel golfo della Spezia. Sabato 9 agosto: dalle 9:45 alle 11:15 e dalle 16 alle 18:30. Domenica 10 agosto: dalle 16 alle 18:30. Navigazione, sosta, pesca e attività marittime estranee alla manifestazione saranno tutte vietate in questi orari.