Solidarietà firmata ’Barbuti villani’. Serata per la Anna Maria Marino

Si chiamano Bearded Villains, i barbuti villani, ma contrariamente al nome e per qualcuno anche all’aspetto un po’ autoritario il loro è un cuore di pasta frolla. Lo stanno dimostrando in questi giorni e più che mai la sera del 28 giugno prossimo all’agriturismo 43.10 di Montecatini Alto, dove si terrà la serata con asta di beneficenza in favore dell’associazione Anna Maria Marino che si occupa di violenze sulle donne e famiglie in difficoltà. Ad organizzare l’evento è Biagio Comba, uno dei barbuti del gruppo Bearded Villains Northern Squad, con Federico Franceschini e con la collaborazione organizzativa del regista di moda Paolo Mazzei. Per la prima volta dunque Montecatini ospiterà i barbuti che verranno da tutta Italia per partecipare alla serata, che prevede la cena all’agriturismo di Montecatini Alto e poi l’asta di beneficenza con oggetti e opere d’arte provenienti da negozi e artisti di tutta la provincia. Il giorno dopo poi, domenica, è stata organizzata una visita alle bellezze liberty della città di Montecatini per i partecipanti che fanno parte della fratellanza che provengono da varie regioni.

I Bearded Villains sono una fratellanza mondiale nata da un’idea di Frederic Von Knox e che dall’America si è diffusa in tutto il mondo. Qui dunque non si parla di sofisticati pizzetti o di eccentrici mustacchi, ma di barbe lunghe, curate, profumate, stirate, pettinate, legate, intrecciate e soprattutto che sfileranno tutte insieme in un’unica serata. "La nostra è una fratellanza che ci accomuna per la passione per la barba – spiega Biagio Comba, organizzatore dell’evento – ma che poi sfocia sempre in un concreto aiuto verso chi ha più bisogno. Abbiamo notato col tempo infatti che ci sono tante piccole associazioni che nascono e operano a livello locale e che non solo non hanno la notorietà di altre organizzazioni più conosciute, ma ugualmente servono il territorio e lo fanno al meglio con le poche risorse che hanno. Noi ci siamo occupati più volte di fare beneficenza ma ultimamente abbiamo dirottato l’attenzione proprio su queste piccole associazioni". L’anno scorso l’evento fu organizzato a Pistoia a favore dell’associazione Mirko11, quest’anno i proventi dell’asta andranno all’associazione Anna Maria Marino.

