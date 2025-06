Calcio d'inizio del piccolo Enea al Torneo del Sorriso: “Sono guarito”

Sarzana, 4 giugno 2025 - Anche quest'anno con il Calcio Nave e la collaborazione dell’Aics La Spezia, il Campionato Spezzino apre la stagione dei tornei estivi con il classico e seguitissimo torneo di calcio a 7 di beneficenza, Torneo del Sorriso.

La prima giornata della kermesse è iniziata con un breve particolare prepartita del piccolo Enea accompagnato dalle parole dalla mamma Eleonora, “Qual è il senso del Torneo del Sorriso? Sensibilizzare i ragazzi e le famiglie – dicono i promotori – di fronte a certe situazioni che nessuno spera mai di dover affrontare”. “La frase 'sono guarito' detta da Enea, prima del fischio d’inizio del torneo (seguita da un lungo applauso dalle due squadre e pubblico, ndr), è quella di un bambino di soli 9 anni a cui è stata diagnosticata la leucemia linfoblastica a maggio 2023, deve farci riflettere. Ce l’ho fatta! E come lui tanti altri ragazzi e bambini in cura nel reparto di oncoematologia pediatrica del Santa Chiara di Pisa, affiancati dalle due associazioni Agbalt e il Sorriso di Andrea a cui verrà devoluto il ricavato del torneo”.

Per quanto è stato il responso del campo invece si è iniziato a suon di gol quasi venti centri nelle prime due partite, dove il piatto forte della serata è stata la goleada della Norcineria Armando sulla Gelateria Alice. La corazzata del duo Giannarelli-Borgna ha inaugurato alla grande il torneo a sette by-night in svolgimento sul sintetico 'Ravecca' di Nave. Sugli scudi nella gara senza storia vista la caratura dei gialloneri fezzanoti Luca Mariotti (5 centri) seguito dal bomber ritrovato Alessandro Cesarini con quattro, invece tris per Mirko Bruccini e doppietta per Francesco Cantatore, unico centro singolo il missile terra area da fuori di Andrea Nicolini. Nella seconda gara i Red Devils rifilano un tris di reti ai santerenzini della Fantela, tre punti che permettono loro di balzare in testa al girone in compagnia della titolata Norcineria Armando.

Norcineria Armando-Gelateria Alice 15-0

NORCINERIA: Saloni, Nicolini, Benasi, Mariotti, Bruccini, Delfini, Cantatore, Cesarini, Pellini, All. Giannarelli-Borgna.

GELATERIA: Cibei, Marchini, Ricci, Lombardi, Carriero, Ballani, Venturini, Petacco, Peonia, Florio, All. Pucciarelli-Galletto

Marcatori: 13’ pt Bruccini, 20’ pt Mariotti, 22’ pt Mariotti, 25’ pt Cantatore, 6’ st Nicolini, 8’ st Cantatore, 10’ st Bruccini, 12’ st Cesarini, 15’ st Mariotti, 14’ st Cesarini, 18’ st Mariotti, 20’ st Mariotti, 22’ st Cesarini, 23’ Bruccini, 25’ st Cesarini

Red Devils-Fantela 3-0

RED DEVILS: Paolillo, Servadeo, Gatti, Campani, Grillo, Cuppari, Turku

FANTELA: Guastini, Amenta, Cacciatore, Centi, De Lussu, Guercio, Ruffini, Tintori, Bertone

Marcatori : 25’ pt Campani, 9’ st Cuppari, 18’ st Grillo

Classifica Girone B : Norcineria Armando e Red devils 3, Fantela e Gelateria Alice 0.

Programma gare seconda e terza giornata. Mercoledì 4 giugno il Girone C: ore 21, Aulla- Weedboys, ore 22 Black Lake Sarzanese-Garello. Giovedì 5 giugno il Girone D: ore 21 Bodo Glimt-Toros, ore 22 Eagles Fc-Gelateria Lorenzo.