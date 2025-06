Viareggio-Bastia-Viareggio, tutto pronto la nuova edizione della regata

Viareggio, 19 giugno 2025 - L'attesa sta per terminare: mentre al Villaggio Regata del Club Nautico Versilia proseguono con successo gli eventi proposti nell’ambito di Viareggio Yachting Destination Events, in banchina fervono gli ultimi preparativi in vista della IV Viareggio-Bastia-Viareggio - Trofeo Angelo Moratti, la regata tra Sostenibilità e Innovazione, organizzata da mercoledì 25 a sabato 28 giugno dal Club Nautico Versilia con il Comune di Viareggio e il Consorzio Navigo, sotto l’egida della Fiv, il patrocinio di Regione Toscana, Comuni di Viareggio e Bastia, Marina Militare, Associazione Marevivo, la collaborazione con UVAI e il supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio e dell’Autorità Portuale Regionale Toscana. Fra le imbarcazioni protagoniste di questa edizione il 100’ Arca Sgr con lo skipper triestino Furio Benussi e il suo Fast and Furio Sailing Team -detentori per il terzo anno consecutivo del record della regata (12h 29’19”)-, il Vismara MOMI 80 di AngeloMario Moratti e Nicola Minardi con Filippo Terzani, protagonisti di tutte le edizioni, il Lagoon 55 Befolk armato dal portacolori Cnv Stefano Luisotti, il Farr 52 Lucifero co-armato da Giordano Cardini e Nanni Lombardi (YCLivorno), lo Swan 42 Fantaghirò del Presidente CN Marina di Carrara Carlandrea Simonelli, il 50’ K9 dell’armatore Gianluca Giurlani -costruito da Vismara Marine e progettato a quattro mani da Alessandro Vismara e Guido Spadolini-, il Sun Odyssey 52.2 Gipsea GC L28 della Guardia Costiera, il Cutter Sangermani Chaplin della Marina Militare e l’eco-catamarano accessibile a tutti Elianto con Silvio Nuti della Fondazione Mare Oltre. I Maxi (over 60’), le imbarcazioni oltre i 42’ (12.80 mt) e i Multiscafi si affronteranno nel rispetto dell’ecosistema del tratto di mare coinvolto sulla tradizionale rotta tra la Versilia e la Corsica (percorso dell’epica VBV, la più importante gara di motonautica offshore nata nel luglio 1962 pochi anni dopo la fondazione del sodalizio viareggino) per un totale di circa 150 n.m. Il Comitato di Regata sarà presieduto da Riccardo Incerti Vecchi con il 1° Membro Alessandra Virdis, Beatrice Bolletti, Alessandro Beppi, Luciano Bonuccelli e Silvio Dell’Innocenti. Un coinvolgente programma di eventi sociali e culturali saranno, invece, organizzati nel Villaggio Regata di fronte al CNV per catalizzare l’attenzione non solo degli appassionati dei Vela ma di tanti turisti, residenti o semplici curiosi: dopo il 2025 European Championship Star Class e la settimana di tavole rotonde e presentazioni, la IV Viareggio-Bastia-Viareggio - Trofeo Angelo Moratti è infatti l’evento conclusivo di Viareggio Yachting Destination Events 2025, la kermesse organizzata dal 9 al 28 giugno dal Club Nautico Versilia con il patrocinio e il sostegno del Comune di Viareggio, il supporto logistico di Navigo srl e il main partner iCare Viareggio Porto 2020. La IV VBV - Trofeo Angelo Moratti si aprirà ufficialmente mercoledì 25 con una coinvolgente Cerimonia Inaugurale (ore 19) accompagnata dalle note della Fanfara dell'Accademia Navale di Livorno e seguita dal tradizionale Welcome Cocktail & DJ Set. Il giorno seguente, giovedì 26, dopo lo Skipper Briefing (ore 11.30) prenderà il via (ore 14) la regata che dovrebbe concludersi entro un tempo massimo di 40 ore. Nel pomeriggio (ore 18.30), nell’ambito di Viareggio Yachting Destination Events si svolgerà la tavola rotonda “Verso nuovi Orizzonti. Approdo Turistico La Madonnina: le opere della fase due” alla quale interverranno il Sindaco di Viareggio Giorgio del Ghingaro, il Presidente iCare Moreno Pagnini e il Direttore Navigo Pietro Angelini. A seguire l'inaugurazione della mostra temporanea del progetto e un Cocktail con DJ set. Venerdì 27, in attesa degli arrivi delle barche, nella longue del Villaggio Regata, il giornalista Fabio Pozzo intervisterà (ore 18.30) Caterina Banti, due volte oro olimpico a Tokyo 2020 e Paris 2024. Sabato 28, dopo l’intervista (ore 19) di Fabio Pozzo all’imprenditore e uomo di sport Roberto Lacorte, la suggestiva Cena di Gala sulla banchina di fronte al Club Nautico e la premiazione dei vincitori concluderanno questa edizione 2025. Sul palco il primo classificato in tempo reale premiato con il Trofeo challenger Angelo Moratti, il vincitore in tempo compensato categoria ORC con il Trofeo Città di Viareggio e quello in tempo compensato della categoria IRC con il Trofeo Città di Bastia. Verranno anche consegnati il Trofeo Challenger Agostino Straulino per il record della regata, il Premio iCARE all’equipaggio più giovane, il Premio Ambiente Marevivo e riconoscimenti per il secondo e il terzo classificato dei due raggruppamenti. “Novità di quest’anno è il percorso: infatti non si andrà più a Bastia (zona di poco vento) ma si girerà la boa luminosa davanti all'isola Finocchiarola a Macinaggio e, per recuperare le miglia perse, faremo due bastoni tra Viareggio e Forte dei Marmi- ha spiegato il Direttore Sportivo del CNV Muzio Scacciati che sta seguendo ogni singolo dettaglio di questo evento -A nome del Comitato Organizzatore desidero ringraziare i Partner che ci accompagnano anche in questa entusiasmante edizione, in particolare quelli istituzionali come il Comune di Viareggio che ribadisce ancora una volta la sensibilità e l’attenzione verso la promozione dello Sport e il rilancio della cittadina versiliese, e la partecipata iCARE Viareggio Porto 2020. A loro si affiancano i Partner non istituzionali come Next Yacht Group -entusiasta di partecipare con i suoi prestigiosi brand Maiora e AB Yachts, eccellenze della nautica di lusso internazionale- e Azimut Capital Management -società del Gruppo Azimut, realtà indipendente e globale nell’asset management, nel wealth management, nell’investment banking e nel fintech, quotata alla Borsa di Milano-, il cantiere Codecasa, Axa Assicurazioni Agenzie di Viareggio, Forte dei Marmi e Pisa, la Fondazione Banca del Monte di Lucca che condivide i valori di innovazione e sostenibilità dell’evento, e il partner tecnico Eurven, impegnato a promuovere la sostenibilità e l'innovazione ambientale. Molto importante anche la presenza di Marevivo, l’associazione ambientalista che dal 1985 lavora per la tutela del Mare e dell’Ambiente, il patrocinio di Regione Toscana che eleva ulteriormente il profilo culturale e sportivo dell’evento, senza dimenticare anche i partner locali Galliano e Vannucci Piante. Potrete trovare il programma dettagliato, il bando di regata, gli aggiornamenti, i protagonisti, le immagini e le informazioni utili sui siti www.vbvrace.it e www.clubnauticoversilia.it, sulle pagine social -Facebook e Instagram dedicate. Maurizio Costanzo