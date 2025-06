Quando il vip è in vacanza: Toscana, da Bianca Balti a Scamarcio, dove sono i famosi

Firenze, 18 giugno 2025 - Spiaggia che vai, vip che trovi. E' risaputo che la Toscana è il buen retiro di tanti vip. Di tanti volti famosi dello sport, dello spettacolo della politica. Accade da sempre. Così come succede che molti famosi scelgano questa regione per i loro matrimoni. Questa estate 2025 che sta per iniziare vede già tanti famosi in vacanza in particolare sulla costa tirrenica, dalla Versilia alla Maremma. La Versilia e l'Argentario sono le due perle dove trovare tanti volti noti. E se molti optano per le località più in vista, altri percorrono strade meno battute. E' il caso ad esempio del famosissimo cantante latinoamericano J Balvin, che ha festeggiato sulle colline in provincia di Siena il suo quarantesimo compleanno. Ma ecco una carrellata dei famosi.