“La Toscana è il mio amore, avrò casa qui”: la star globale stregata da colline e buon vino

Montalcino (Siena), 30 maggio 2025 – La festa per i suoi quarant’anni a Montalcino ha portato un pezzo dello star sistem degli Stati Uniti in Toscana. Con invitati eccellenti, tra cui Jimmy Butler, ex giocatore del basket Nba, volto nel recente passato dei Chicago Bulls e adesso ai Golden State Warriors. Una festa in grande, in cui il festeggiato si è mostrato perfettamente a suo agio tra le colline toscane. Il suo nome d’arte è J Balvin e forse a una fascia ampia di pubblico può non dire niente. Ma lui è uno degli artisti più famosi del mondo latinoamericano.

Un cantautore di origini colombiane che ha sfondato anche negli Usa, con collaborazioni di prestigio con molti artisti di grido. E’ una star del reggaeton, anche se è difficile incanalarlo in un genere, viste le contaminazioni con molti altri genere. L’anima della sua produzione è certamente latina. E i suoi numeri su Spotify sono folli, con brani che superano agevolmente il miliardo di download. Quarant’anni festeggiati proprio in Toscana, J Balvin ha parlato del suo infinito amore per la Toscana, scoperta in questi anni, al periodico Rolling Stone.

J Balvin, a sinistra, con i genitori alla festa di Montalcino per i quarant'anni dell'artista

J Balvin tocca vari aspetti della sua carriera, ripercorrendo gli inizi e poi la consacrazione sul palcoscenico mondiale. Ma parla appunto dei suoi luoghi del cuore. “Se poi mi chiedi il mio posto preferito al mondo, ti rispondo la Toscana”, dice l’artista. E spiega che ha nei suoi progetti di registrare un album “vicino a Firenze o Montalcino, da quelle parti. Registrare un disco allegro bevendo vino, tranquillo”. J Balvin parla del suo compleanno a Montalcino e della possibilità “di venire a vivere in Toscana quando avrò sessant’anni. Voglio ritirarmi lì. Sto anche comprando casa in Toscana”.

J Balvin parla delle somiglianze tra la cultura latina e quella italiana. “Mi appassiona molto la cultura italiana per la musica, l’estetica, il design. E la gastronomia. Ci sono delle affinità con i latini in generale”, dice.

Un amore a prima vista con la Toscana insomma. Sembra solo il capriccio di una star, ma un “endorsement” del genere potrebbe avere importanti risvolti di marketing per la Toscana, pensando alla platea sterminata che segue l’artista, che ha da poco festeggiato i 50 milioni di follower su Instagram.

Per la festa di Montalcino l’artista milionario non ha badato a spese. Affittando uno dei castelli più prestigiosi della zona di Montalcino e allestendo una cena a lume di candela per non meno di cento ospiti. Tanti le foto e i video finiti sui social network, tra cui quelli dello stesso Jimmy Butler, a sua volta un grande amante della Toscana e della Maremma in particolare, dove si è fermato prima di arrivare alla festa. Un quarantenne particolarmente legato alla famiglia. Insieme ai tanti amici, c’erano anche i genitori Alba Mery Balvin e Jose Alvaro Osorio alla festa di Montalcino.

Non serve certo ulteriore pubblicità a una regione che già fa impazzire lo star system di mezzo mondo, con tanti nomi di primo piano anche di Hollywood che trascorrono qui le loro vacanze. Ma certo la visibilità della Toscana è sempre più globale.