Mare, borghi e città d’arte. Dalla Versilia alla Val d’Orcia, vacanze toscane da tutto esaurito

Firenze, 5 maggio 2025 – Mare, monti, borghi incantevoli e verdeggianti colline: profumo di vacanze… toscane. Parafrasando il grandissimo successo dei Matia Bazar per raccontare il trend, di assoluto successo, che la nostra regione ha registrato per gli ultimi “ponti” vacanzieri di aprile e maggio. Mare gettonatissimo quello della Versilia, meta prediletta, ormai da tempo, anche dai vip. Da Chiara Ferragni a Belen Rodriguez, da Elisabetta Gregoraci fino alla rocker toscana di fama internazionale: Gianna Nannini. Proprio lei ha scelto Marina di Pietrasanta per trascorrere il mese di agosto con la sua famiglia in totale relax.

Mare si, ma anche il “turismo lento” prende sempre più campo. E’ così che, durante le festività appena trascorse, in tantissimi, turisti e non, hanno scelto le terre senesi per dedicarsi a passeggiate, luoghi d’arte e ottima tavola. Presenze record in Val D’Orcia: a confermarlo anche la miriade di foto postate sui social con gli scorci più iconici delle Crete. Da San Quirico d’Orcia a Castiglione d’Orcia passando per Montalcino, Pienza e Radicofani sono i luoghi dove è stato registrato un afflusso altissimo di visitatori nel lunghissimo ‘ponte’ che ha unito la Pasqua (20 aprile) al fine settimana del 1 maggio. Firenze poi, meta indiscutibilmente favorita, ha accolto come sempre un altissimo numero di turisti.

E il successo di presenze ha sconfinato fino alla vicina Liguria con le Cinque Terre letteralmente prese d’assalto tanto da registrare diverse complicazioni, soprattutto sul piano dei trasporti, per la gestione dell’afflusso di turisti.