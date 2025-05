La "scelta" di Gianna. La rocker affitterà una casa per tutto il mese di agosto

È la notizia "bella e impossibile" di questa estate pronta a sbocciare e ad accogliere turisti e villeggianti di ogni tipo. Anche leggendari come Gianna Nannini, che ha scelto la Versilia per trascorrere agosto immersa nella natura. La location è top secret, ma dopo una serie insistente di voci è arrivata la conferma. La rocker senese, che a giugno spegnerà 71 candeline, ha affittato una casa a Marina di Pietrasanta per concedersi un po’ di sano relax e per stravolgere completamente il paesaggio che ammirerà dalla finestra. Non più l’aria metropolitana di Londra, dove da anni vive con la moglie Carla e la sua "meravigliosa creatura", la figlia 13enne Penelope, bensì uno sfondo che andrà dalle Apuane al mare. Non sarà sola: oltre a Penelope è atteso il suo entourage e chissà se l’aria della Versilia ispirerà un’eventuale nuova canzone.

Una presenza, quella della Nannini, insolita ma fino a un certo punto. Da una parte è innegabile infatti che dalle nostre parti non sia così frequente sentire l’accento senese, visto che in genere per le vacanze estive preferiscono Castiglion della Pescaia, Punta Ala e la Maremma, oppure la costa adriatica. Ma chi conosce bene la storia della Nannini sa che in realtà sarà un ritorno visti i suoi trascorsi in particolare con Viareggio. La sua famiglia aveva una casa di proprietà in via Mascagni, vicino al "Principe di Piemonte", senza contare che qui, da giovanissima, fu allieva di Ida Neuheusler, indimenticabile insegnante di musica scomparsa a 90 anni nel 2020. Ci sono poi altri aneddoti, come ben sa chi ha visto la docufilm "Sei nell’anima nel" dedicata alla sua vita. Come quando il padre voleva che lavorasse nella pasticceria di famiglia a Siena. Gianna entrò a 17 anni, ma un giorno mentre preparava i "Ricciarelli" perse due falangi (al medio e all’anulare) in un ingranaggio. Motivo in più per lei, innamorata della musica, di lasciare Siena e scappare a Viareggio, dove vinse addirittura un concorso canoro al "Principino". Si arriva così ai giorni nostri, con la Nannini ospite nel 2022 al "Jova beach" e nel 2024 al bagno "Maber" di Viareggio della schermitrice Margherita Zalaffi. Le prossime "notti magiche", per lei, saranno di nuovo in Versilia.

Daniele Masseglia