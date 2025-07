Incidente, la strada statale 3 bis “Tiberina” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a Pieve Santo Stefano

Arezzo, 16 luglio 2025 – La strada statale 3 bis “Tiberina” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, a causa di un incidente.

Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. I veicoli in direzione Cesena escono allo svincolo di Pieve Santo Stefano Sud e rientrano a Pieve Santo Stefano Nord. Viceversa, i veicoli in direzione Roma sono deviati allo svincolo di Pieve Santo Stefano Nord con rientro a Pieve Santo Stefano Sud.

L'incidente, per causa in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli in un tratto dove la circolazione è provvisoriamente regolata a doppio senso su una carroggiata, per lavori.